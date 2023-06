Lahko sploh kdo zaustavi Bautisto?

"Letos se borim na vsaki dirki in se trudim dati vsaki več kot sto odstotkov, da bi v zadnji sezoni z Yamaho postal svetovni prvak," je pred dirko v Doningtona Parku odločen Turek in v isti sapi dodal: "Če bom letos spet svetovni prvak, bo to moje darilo ob odhodu za Yamaho, ko bom odšel. Začetek sezone ni bil lahek, saj je Alvaro neverjetno hiter."

Svetovni prvak iz leta 2021 bo po koncu aktualne sezone presedlal iz Yamahe na BMW-ja, ki zaenkrat ni med konkurenčnimi motocikli v prvenstvu.

"Vsi mislijo, da je to motor, ki ne more zmagovati, jaz pa samo razmišljam o tem, da bi vsem dokazal, da je BMW zmagovalni motocikel," je Razgatlioglu povedal za WorldSBK.com in dodal: "Ducati ima najboljši motocikel v paddocku. Če bi šel k njim in osvojil prvenstvo, to zame ne bi bilo nič posebnega, zato grem raje k BMW-ju. Yamaha ni bila prvak 12 let in nam je uspelo. Šel bom k BMW-ju, ki še ni bil svetovni prvak, zato so moje velike sanje, da bi jaz prinesel naslov prvaka."