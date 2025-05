Szeged v Barceloni potrebuje to, kar je pred 28 leti uspelo Celjanom

Barcelona je bila pred prvim dvobojem kljub temu, da je gostovala v vroči madžarski dvorani, v vlogi favorita. Madžari so bili večji del v rezultatski prednosti, zaključek dvoboja pa je bil povsem v znaku Barce, ki je na koncu slavila s 27:24 in si tako pred povratno tekmo v katalonski prestolnici že priigrala lepo prednost.

Szeged, ki še nikoli ni igral na zaključnem turnirju, tako na gostovanju nujno potrebuje zmago. A zadnji poraz Barcelone v izločilnih bojih elitnega tekmovanja na domačih tleh sega v davno leto 1997, ko so v srcu Katalonije slavili Celjani. Barceloni se obeta 13. nastop v polfinalu in hkrati tudi sedmi zapored.

Od treh slovenskih reprezentantov je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek , ki je za madžarsko zasedbo dosegel dva gola, člana španske ekipe Blaž Janc in Domen Makuc pa po enega. Pri Barceloni je bil najbolj učinkovit Francoz Dika Mem z 10 goli, pri Szegedu pa nekdanji slovenski, zdaj pa hrvaški reprezentant Mario Šoštarić z osmimi zadetki.

Jasno je že, da bo Slovenija imela predstavnike na zaključnem turnirju Lige prvakov, ki ga bo med 14. in 15. junijem gostil Köln. Z Nantesom sta se skozi četrtfinalno sito uspešno prebila Rok Ovniček in Matej Gaber. Moštvo francoskega kluba je na povratni tekmi slavilo pri Sportingu in napredovalo s skupnim izidom 60:57.

Brez polfinala ostaja finalist minule sezone, danski Aalborg, pri katerem igra Aleks Vlah. Še drugič ga je premagal Füchse Berlin in slavil napredovanje s skupnih 77:65.