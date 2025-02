'Lahko vidim velik korak naprej v naši ekipi'

Krimovke so z novo točko potrdile preboj v izločilne boje rokometne Lige prvakinj, sedaj pa lovijo še uvrstitev na četrto mesto v skupini, v tej smeri mora v zadnjem krogu v Stožicah pasti hrvaška Podravka iz Koprivnice. Po prvem polčasu obračuna proti danskemu Nykobingu je kazalo, da bo zmaga suverena, pa so se v drugem morale rokometašice Krima Mercatorja pošteno potruditi. Do zadnje sekunde tekme je kazalo, da jim bo uspelo. Gostiteljice so ob zvoku sirene zadele za 30:30 in delitev točk v 13. krogu EHF Lige prvakinj.