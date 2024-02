Lamar Jackson drugič najkoristnejši igralec lige NFL

Jackson je v glasovanju ugnal štiri preostale nominirance, in sicer Brocka Purdyja in Christiana McCaffreyja (oba San Francisco) ter Daka Prescotta (Dallas Cowboys) in Josha Allena (Buffalo Bills).

Ravense so v končnici ustavili finalisti Kansas City Chiefs, ki so v konferenčnem finalu (AFC) slavili s 17:10. V Super Bowlu se bodo Chiefsi v noči z nedelje na ponedeljek pomerili s San Francisco 49ers, ki so bili v finalu konference NFC boljši od Detroit Lionsov s 34:31.

Za najboljšega igralca v napadalnem delu igre je bil izbran McCaffrey s skupno 2023 jardi po tleh in po zraku (1459 + 564). Za najboljšega trenerja so drugič v karieri izbrali Kevina Stefanskega, ki je zdesetkano zasedbo Cleveland Brownsov vodil do nastopa v končnici.

Za najboljši povratek v NFL so izbrali Joeja Flacca, ki je prav tako pomagal Clevelandu do končnice. Tudi najboljši obrambni igralec je postal član Brownsov, in sicer Myles Garrett.

Najboljši novinec je bil pričakovano 22-letni podajalec CJ Stroud iz vrst ekipe Houston Texans, ki je v sezoni postavil nov mejnik s 470 jardi po zraku na eni tekmi, sezono pa končal s skupno 4108 jardi ter 23 touchdowni ob le petih prestreženih žogah.