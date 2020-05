Landis vrača udarec Armstrongu: Upam, da bo v življenju našel nekaj miru

Tudi Floyd Landisje ostal brez skupne zmage na dirki po Franciji leta 2006, medtem ko so Lanceu Armstrongu izbrisali kar sedem (zaporednih) zmag med letoma 1999 in 2005. Pomembno vlogo je kot "žvižgač" odigral prav njegov nekdanji moštveni kolega, ki se je kasneje z zvezdnikom iz Teksasa zapletel tudi v sodni spor. Nesoglasja ostajajo, kot je bilo moč videti in slišati tudi v delčku zaenkrat še neobjavljenega dokumentarnega filma medijske hiše ESPN, ki bo orisal vzpon in padec nekoč enega najpriljubljenejših, zdaj pa najbolj osovraženih športnikov na svetu.

"Lahko bi bilo slabše, lahko bi bil Floyd Landis in se vsak dan zbudil kot usr**ec (ang. piece of sh*t, op. a.)," v nekem trenutku pove Armstrong, na odgovor Landisa pa ni bilo potrebno čakati preveč dolgo. Od leta 2010 upokojeni kolesar se zdaj ukvarja s proizvodnjo konoplje v Koloradu, sam pa pravi, da ne čuti zamer do rojaka.

'Morda se ni zavedal, v kaj se spušča'

"Malce sočustvujem z njim, saj sem šel skozi nekaj resničnega javnega ponižanja in to boli," je za radio ESPNpovedal Landis. "Želiš kriviti nekoga in včasih je lažje najti najočitnejšo stvar ali osebo ter ji pripisati krivdo. Lahko me krivi. Morda bi bilo vse skupaj še vedno skrito, če ne bi bilo mene. Moral sem priznati. Jasno pa je, da ga to ni navdušilo. Upam, da bo v življenju našel nekaj miru. Ne gojim pa nobenih dodatnih zamer do njega."

Armstrong je sodni obračun z Landisom sicer izgubil, plačati pa je moral kar pet milijonov dolarjev (4,59 milijona evrov). Landis je prejel nekaj več kot milijon evrov od omenjenega zneska in ustanovil ekipo Floyd’s Pro Cycling, ki pa je lani prenehala delovati. Armstronga še vedno ceni in pravi, da je bil najboljši kolesar, s katerim je "kadarkoli dirkal".

"V tej zgodbi je veliko več kot le en slab fant, zaradi katerega se je kopica drugih ljudi dopingirala in ki je bil nekako zloben. Zapleteno je. Lance je bil tudi fantič, ki je enkrat sanjal o dirkanju s svojim kolesom in se morda ni zavedal, v kaj se spušča," pravi Landis.