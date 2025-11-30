Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Lando bo 'naredil vse, da postane prvak že v Katarju'

Doha, 30. 11. 2025 16.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Današnja dirka formule 1 v katarski Dohi bi že lahko okronala novega svetovnega prvaka. Britanec Lando Norris ima pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku Oscarjem Piastrijem 22 točk prednosti, pred tretjim Maxom Verstappnom pa 25. Norris pravi, da bo skušal narediti vse, da postane prvak v Katarju, vendar bo to, sploh po včerajšnjih kvalifikacijah, vse prej kot enostavno ...

VN Las Vegasa
VN Las Vegasa FOTO: Profimedia

Lando Norris ima na predzadnji dirki letošnje sezone priložnost, da prvič v karieri osvoji naslov svetovnega prvaka v formuli 1.

Letos je na voljo le še 50 točk. Da bi se naslova veselil že v katarski Dohi, bi moral na današnji dirki svojo prednost v skupnem seštevku povečati na 25 točk.

V primeru, da Britanec zmaga, mu naslova ne more vzeti več nihče. Če pa mu do zmage ne bo uspelo priti, bi moral svojega moštvenega kolega in prvega zasledovalca Oscarja Piastrija premagati za vsaj štiri točke in hkrati končati pred tretjim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom.

Če se to ne bo zgodilo, bomo novega prvaka dobili na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju.

Preberi še Piastri zmago na sprintu kronal še z najboljšim časom kvalifikacij

Norris pa si je pot do skupnega slavja v Katarju nekoliko otežil na sobotnih kvalifikacijah. Čeprav se je nadejal prvega startnega položaja, je na koncu postavil drugi čas in bil zaradi tega precej razočaran.

"Še v petek se mi ni zdelo, da imam ritem za najboljši startni položaj. Danes pa sem se počutil precej bolj samozavesten in prepričan sem bil, da bom osvojil 'pole'. Toda to mi ni uspelo. Precej sem razočaran," je po kvalifikacijah dejal vodilni v skupnem seštevku.

Pred Britancem je še toliko večji izziv, saj še nikoli v karieri ni dobil dirke z drugega startnega položaja. A pred dirko je obljubljal, da bo dal vse od sebe, da naslov zapečati že danes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kvalifikacije je dobil Piastri, ki za svojim moštvenim kolegom v skupnem seštevku zaostaja za 22 točk. Avstralec je dobil tudi sobotno sprintersko preizkušnjo, slavil je pred Georgeom Russellom in Norrisom.

Preberi še Piastri z zmago vsaj malo zakuhal boj za naslov

Iz tretjega startnega položaja pa bo nedeljsko dirko začel Verstappen, ki s 25 točkami zaostanka še vedno ohranja upe na nov naslov prvaka.

formula ena lando norris oscar piastri max verstappen
Naslednji članek

Kje je ACH in kje Evropa?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385