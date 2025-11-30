Lando bo 'naredil vse, da postane prvak že v Katarju'

Lando Norris ima na predzadnji dirki letošnje sezone priložnost, da prvič v karieri osvoji naslov svetovnega prvaka v formuli 1.

Letos je na voljo le še 50 točk. Da bi se naslova veselil že v katarski Dohi, bi moral na današnji dirki svojo prednost v skupnem seštevku povečati na 25 točk.

V primeru, da Britanec zmaga, mu naslova ne more vzeti več nihče. Če pa mu do zmage ne bo uspelo priti, bi moral svojega moštvenega kolega in prvega zasledovalca Oscarja Piastrija premagati za vsaj štiri točke in hkrati končati pred tretjim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom.

Če se to ne bo zgodilo, bomo novega prvaka dobili na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju.