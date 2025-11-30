Lando bo 'naredil vse, da postane prvak že v Katarju'

Lando Norris ima na predzadnji dirki letošnje sezone priložnost, da prvič v karieri osvoji naslov svetovnega prvaka v formuli 1.
Letos je na voljo le še 50 točk. Da bi se naslova veselil že v katarski Dohi, bi moral na današnji dirki svojo prednost v skupnem seštevku povečati na 25 točk.
V primeru, da Britanec zmaga, mu naslova ne more vzeti več nihče. Če pa mu do zmage ne bo uspelo priti, bi moral svojega moštvenega kolega in prvega zasledovalca Oscarja Piastrija premagati za vsaj štiri točke in hkrati končati pred tretjim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom.
Če se to ne bo zgodilo, bomo novega prvaka dobili na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju.
Norris pa si je pot do skupnega slavja v Katarju nekoliko otežil na sobotnih kvalifikacijah. Čeprav se je nadejal prvega startnega položaja, je na koncu postavil drugi čas in bil zaradi tega precej razočaran.
"Še v petek se mi ni zdelo, da imam ritem za najboljši startni položaj. Danes pa sem se počutil precej bolj samozavesten in prepričan sem bil, da bom osvojil 'pole'. Toda to mi ni uspelo. Precej sem razočaran," je po kvalifikacijah dejal vodilni v skupnem seštevku.
Pred Britancem je še toliko večji izziv, saj še nikoli v karieri ni dobil dirke z drugega startnega položaja. A pred dirko je obljubljal, da bo dal vse od sebe, da naslov zapečati že danes.
Kvalifikacije je dobil Piastri, ki za svojim moštvenim kolegom v skupnem seštevku zaostaja za 22 točk. Avstralec je dobil tudi sobotno sprintersko preizkušnjo, slavil je pred Georgeom Russellom in Norrisom.
Iz tretjega startnega položaja pa bo nedeljsko dirko začel Verstappen, ki s 25 točkami zaostanka še vedno ohranja upe na nov naslov prvaka.
