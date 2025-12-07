Od prinašanja kave Alonsu do naslova prvaka v Formuli 1

Lando Norris je v Abu Dabiju sklenil zgodbo, ki se je začela s skeptičnimi pogledi in dvomi o njegovi fizični pripravljenosti, končala pa z naslovom svetovnega prvaka Formule 1. Iz sramežljivega mladeniča, ki je kot rezervni dirkač nosil kavo Fernandu Alonsu, je zrasel v vodjo McLarna in prvega šampiona ekipe po letu 2008. Z vztrajnostjo, talentom ter izjemno sezono 2025, v kateri je sedemkrat zmagal in pod velikim pritiskom zadržal prednost, je Norris uresničil otroške sanje in postal 35. prvak v zgodovini F1.

Ko so pred desetletjem mladega Landa Norrisa prvič predstavili legendarnemu šefu McLarna, se ni zdelo, da se rojeva prihodnji svetovni prvak. Ron Dennis, ki je vodil McLaren od leta 1981 in ekipo oblikoval v eno najuspešnejših v zgodovini Formule 1, je sodeloval z legendami, kot so Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen in Lewis Hamilton. Vsi so osvojili svetovne naslove v McLarnovih bolidih. Dennis je vedel, kako je videti veličina, a pri Norrisu je ni opazil.

Lando Norris in Zak Brown FOTO: AP icon-expand

Zak Brown, izvršni direktor McLaren Racinga, se je tega srečanja spomnil v svoji avtobiografiji. "Ron ni bil prepričan, da ima Lando tisto pravo za F1," je zapisal. "Razmeroma drobne postave je in pojavljali so se dvomi, ali bo sploh razvil mišice in fizično pripravljenost, ki ju na najvišji ravni preprosto moraš imeti."

Od Lando "No Wins" do svetovnega prvaka

Norris pred 18 meseci še ni imel niti ene zmage. To je sprožilo posmehljive vzdevke, kot je Lando No Wins. A postal je prvi McLarnov svetovni prvak po Hamiltonu leta 2008. Pri 26 letih je sedmi najmlajši svetovni prvak v zgodovini F1 – mlajši od velikanov, kot so Niki Lauda, Jim Clark in Kimi Räikkönen, ko so oni osvojili naslov.

Njegov idol je Valentino Rossi

Norrisa je kot otroka očaralo motociklistično dirkanje, postal je goreč navijač devetkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija. Italijanov sproščen pristop k dirkanju je nekaj, kar je Norris želel posnemati. A pot ga je vodila v avtomobile, tudi zaradi starejšega brata Oliverja, ki je bil uspešen kartist.

Norris je v kartingu osvojil praktično vsako prvenstvo, v katerega je vstopil. Leta 2014 je postal najmlajši svetovni prvak v kategoriji CIK-FIA KF, s čimer je podrl rekord Hamiltona.

Očitali so mu, da prihaja iz premožne družine

Norrisova pot pa se je od Hamiltonove razlikovala v finančni podpori. Zgodbe o Hamiltonovem očetu Anthonyju, ki je opravljal več služb, da je sin sploh lahko dirkal, so dobro znane. McLarnova podpora je bila za Hamiltona ključna.

Norrisu pa je bogastvo očeta Adama, ki je po podatkih Sunday Times Rich List leta 2022 imel skoraj 200 milijonov evrov premoženja, omogočilo najboljšo opremo, dodatna testiranja in dostop do elitnih programov. Ko se je leta 2018 pridružil McLarnovemu programu mladih dirkačev, je o njem najprej zaokrožila oznaka, da je sin bogataša. Marsikdo je tedaj menil, da je do F1 prišel, ker prihaja iz premožne družine. To seveda do neke mere res pomaga pri prvih korakih, vendar je Norris hitro dokazal, da premore tudi znanje in talent. Najprej v kartingu, kjer je postal evropski prvak (2013) in nato svetovni prvak (2014), zatem pa v Formuli 4, ki jo je osvojil leta 2016. Leto kasneje je postal še prvak evropske Formule 3, kar je bila odskočna deska v resnejši svet.

Začetki v McLarnu: sramežljiv 18-letnik, ki je prinašal kavo Alonsu

Leta 2018 je bil Norris že del McLarnove uradne predstavitve na dirkališču v Navarri, kjer je bil rezervni dirkač ob Fernandu Alonsu in Stoffelu Vandoornu. V skupinsko fotografijo so ga morali skoraj pregovoriti, saj se je počutil odveč med velikimi imeni. Na dirkah je ves čas sledil Alonsu, poskušal vsrkati čim več podatkov iz njegovih sestankov z inženirji. Pogosto so ga videvali, kako z lončkom kave stopi do Alonsa pred prostim treningom.

Ko sta McLaren zapuščala Alonso in Vandoorne, je bil Norris prvi kandidat, da postane voznik britanske ekipe. Skupaj s Carlosom Sainzom je začel novo obdobje McLarna – iz fanta, ki je Alonsu nosil kavo, je postal njegov naslednik. Čeprav je bil vznemirjen, je vedel, kako neizprosni znajo biti pri McLarnu. Vandoorne, Magnussen in Perez so vsi odleteli po kratkem obdobju. Na vprašanje, ali ga je tega strah, je Norris odvrnil: "Ne, ker ... sem boljši!"

Iz sezone v sezono je rasel

Skozi leta je dosegel tisto, kar je občudoval pri Rossiju. V sezoni 2019 je redno osvajal točke, leta 2020 pa prvič stopil na oder za zmagovalce v Avstriji. Leto 2021 je pokazalo, da je Norris prihodnost McLarna, čeprav ga je Daniel Ricciardo zasenčil z zmago v Monzi. Norris je nato v Sočiju prvič zmagal v kvalifikacijah, bil vodilni, nato pa brez prave izbire pnevmatik izgubil zmago zaradi dežja.

Oscar Piastri in Lando Norris FOTO: AP icon-expand

Februarja 2022 je podpisal dolgoročno pogodbo, Ricciarda pa je leta 2023 zamenjal Oscar Piastri. Začetek sezone 2023 je bil katastrofalen – 11. mesto v kvalifikacijah in zadnje mesto na dirki v Bahrajnu. A to je bil začetek McLarnovega preporoda. Z nadgradnjami bolida in pod vodstvom novega šefa Andree Stelle je McLaren postal redni kandidat za zmage. Norris je vodil del dirke v Silverstonu, nato pa postal stalni član odra za zmagovalce. V 107. nastopu v Avstraliji 2024 je postavil neslaven rekord: največ stopničk brez zmage. A tri tedne kasneje je v Miamiju končno zmagal.

Lando Norris FOTO: AP icon-expand

Z novo sezono pa se je vse spremenilo. Pred začetkom 2025 je veljal za glavnega favorita. Z zmagama v Mehiki in Braziliji je prevzel vodstvo v prvenstvu. Dvojna diskvalifikacija v Las Vegasu mu je pobrala nekaj prednosti, a v Abu Dabi je prišel z najboljšim izhodiščem. Pod velikim pritiskom je ostal zbran, končal tretji in naposled postal svetovni prvak Formule 1.

Lando Norris FOTO: AP icon-expand

Uresničil je sanje in dokazal, da je bilo njegovo zaupanje McLarna upravičeno. "Že dolgo nisem jokal, nisem pričakoval, da bom. Bila je dolga pot. Zahvalil bi se svojim fantom pri McLarnu, staršema, ki sta me podpirala od samega začetka. Počutim se izjemno, zdaj vem, kako se je počutil Max, ko je bil prvak. Čestitam mu in tudi Oscarju, užival sem v borbi z njima, bila sta odlična. Bilo je dolgo leto, a uspelo nam je, zato sem zelo ponosen," je ob tem dejal Britanec Norris, ki je postal 35. svetovni prvak v Formuli 1. Ob tem je še dodal: "Neverjetno je, komaj verjamem. O tem sem dolgo sanjal. Bilo je veliko vzponov in padcev, ampak res sem zelo vesel. Moje najboljše predstave so prišle, ko sem jih najbolj potreboval. Ponosen sem."

Formula 1 se naslednje leto vrača na POP TV. Pro Plus je pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk Formule 1 za naslednje tri sezone: 2026, 2027 in 2028. Prvi dirkaški vikend Formule 1 v Avstraliji je predviden za 8. marec 2026.