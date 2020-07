Lando Norris presenetil: dirkal bo s čelado, ki jo je oblikovala šestletnica

"Eva je stara šest let in to je ustvarila na mojem natečaju. Vse skupaj me je zelo spomnilo na čase, ko sem bil mlajši in čečkal in na koncu narisal fajn stvari. To je zelo izvirno. Hvala, da si si vzela čas za ta dizajn, to čelado bom nosil celoten konec tedna. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste poslali svoje dizajne. Upajmo, da bomo kmalu še večkrat ponovili takšne stvari,"je zapisal dirkač McLarna na svojih družbenih omrežjih.