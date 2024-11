Verstappen v Braziliji zmagal s 17. mesta in povišal prednost v SP

Max Verstappen do epske zmage na VN Brazilije.

Za francosko ekipo Alpine je sicer neverjetna dirka, do Brazilije sta oba dirkača osvojila vsega 16 točk, tokrat pa sta oba končala na odru za zmagovalce. Tretji je bil namreč še drug Francoz pri Alpinu Pierre Gasly . Ta je za Nizozemcem zaostal za 22 sekund.

Dirko, polno prehitevanj, zdrsov, odstopov, varnostnih avtomobilov in rdeče zastave, je dobil po tem, ko je prevzel vodstvo v 43. krogu. Takrat je po ponovnem startu po varnostnem avtomobilu prehitel Francoza Estebana Ocona (Alpine) in nato prepričljivo slavil s prednostjo 19 sekund.

Trikratni zaporedni svetovni prvak in vodilni v seštevku SP je svoj Red Bull v današnji deževni, razburljivi dirki zvlekel s 17. startnega mesta do zmage.

Verstappen je prišel do osme letošnje zmage, prve po VN Španije v Barceloni, skupno pa do 62. v karieri. Prav tako je nizozemski zvezdnik dobil dirko že z 10. različne startne pozicije, z devetih različnih je slavil Španec Fernando Alonso .

Za sabo je do konca zadržal Britanca Georgea Russella v Mercedesu. Peti je bil Monačan Charles Leclerc (Ferrari), šele šesti pa Lando Norris (McLaren).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Brazilsko dirko je sicer dobro začel Russell, ki je bolje startal od svojega rojaka in iz prvega zavoja zapeljal vodilni pred Norrisom. Verstappen je po slabih kvalifikacijah in kazni petih startnih mest zaradi menjave motorja hitro pridobival mesta in bil po 10 krogih že sedmi.

Po napaki Nica Hülkenberga (Haas) in virtualnem varnostnem avtomobilu, med tem sta oba vodilna zapeljala v bokse po sveže pnevmatike, je Norris v obilnejšem dežju le prišel mimo Russella. Toda v bokse med drugimi ni zapeljal tudi Verstappen, ki je napredoval na drugo mesto.

Med varnostnim avtomobilom je svoj dirkalnik razbil Argentinec Franco Colapinto (Williams) in povzročil rdečo zastavo oziroma prekinitev dirke, tako da je ob tej vodil Ocon pred Verstappnom, Gaslyjem, Norrisom in Russellom.

Po ponovnem startu je Norris po napaki izgubil mesto proti Russellu, Ocon pa je za sabo zadržal Verstappna. A po novem varnostnem avtu, ki ga je tokrat povzročil Španec Carlos Sainz (Ferrari), je Nizozemec prehitel Francoza in se suvereno odpeljal zmagi naproti. Norris je storil novo napako in bil za trenutek sedmi, nato pa končal na šestem mestu.