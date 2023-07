Larry Nassar v zaporu večkrat zaboden

Larry Nassar, športni zdravnik, ki je bil obsojen zaradi spolne zlorabe številnih športnic, naj bi bil večkrat zaboden. Vse skupaj se je zgodilo v zveznem zaporu na Floridi, ko je nastal prepir. Med več kot 250 športnicami, ki jih je nekdanji zdravnik ameriške gimnastične reprezentance zlorabljal, je tudi ameriška telovadka Simone Biles. Vse skupaj se je dogajalo med letoma 1996 in 2005.

Spomnimo. Sodišče je zdravnika najprej obsodilo na 175 let zapora. Leta 2018 pa je bil Nassar, takrat 58-letni glavni zdravnik ameriške gimnastične reprezentance, spoznan za krivega še spolnega nasilja, zaradi česar je prejel dodatno zaporno kazen. Številne žrtve so med pričanjem proti Nassarju krivile krovno zvezo, da jih ni zaščitila in si je pred dogodki zatiskala oči.

Nekdanjemu zdravniku, ki je med letoma 1996 in 2005 spolno zlorabljal mlade športnice, je sodišče torej naložilo dve zaporni kazni. Najprej je dobil zaporno kazen od 40 do 175 let, nato pa še dodatnih 40 do 125 let.

Nassar je sicer priznal, da je tako na svojem domu, kot tudi v ambulanti v Michiganu zlorabil sedem deklic, od teh so bile tri mlajše od 13 let. Tudi večina ostalih žrtev so bile stare med 13 in 15 let. V nekaterih primerih je dekleta zlorabil pod pretvezo, da gre za pregled. Na sodišču je povedal, da njegovo ravnanje ni bilo povezano z zdravstveno oskrbo.

