Las Vegas gostitelj 63. Super Bowla

Pred dobrima dvema letoma so igralci Kansasa na čelu s podajalcem Patrickom Mahomesom šele po podaljšku premagali San Francisco 49ers s 25:22.
"Navdušeni smo, ker se bo Super Bowl vrnil v Las Vegas in vnovič ponudil izjemno izkušnjo navijačem v mestu, ki slovi kot eno največjih športnih in zabaviščnih destinacij," je v izjavi za javnost dejal komisar lige NFL Roger Goodell.
Naslednji Super Bowl bo leta 2027 v Los Angelesu, leto kasneje pa ga bo gostila Atlanta. To sezono je v 60. finalu lige NFL slavilo moštvo Seattle Seahawks, ki je z 29:13 premagalo New England Patriots.
