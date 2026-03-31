Las Vegas gostitelj 63. Super Bowla

Las vegas, 31. 03. 2026 10.09 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
NFL

Las Vegas bo gostil finale lige ameriškega nogometa NFL v sezoni 2028/29, je sporočilo vodstvo tekmovanja. To bo 63. Super Bowl v zgodovini in drugi na stadionu Allegiant, potem ko so na prvem leta 2024 slavili Kansas City Chiefs.

Pred dobrima dvema letoma so igralci Kansasa na čelu s podajalcem Patrickom Mahomesom šele po podaljšku premagali San Francisco 49ers s 25:22.

"Navdušeni smo, ker se bo Super Bowl vrnil v Las Vegas in vnovič ponudil izjemno izkušnjo navijačem v mestu, ki slovi kot eno največjih športnih in zabaviščnih destinacij," je v izjavi za javnost dejal komisar lige NFL Roger Goodell.

Komisar lige NFL Roger Goodell
FOTO: Profimedia

Naslednji Super Bowl bo leta 2027 v Los Angelesu, leto kasneje pa ga bo gostila Atlanta. To sezono je v 60. finalu lige NFL slavilo moštvo Seattle Seahawks, ki je z 29:13 premagalo New England Patriots.

super bowl nfl

Sinner z zmago na mastersu v Miamiju vse bližje Alcarazu

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
31. 03. 2026 10.57
Ker v Ameriki kličejo naš nogomet soccer, bi vsi izven Amerike lahko klicali njihov nogomet succer. Slab mi je, ker ena akcija povprečno traja 5 sekund, na naslednjo se pripravljajo vsaj pol minute. Je pa vseeno več touchdownov in golov kot golov v našem nogometu. Zato bi jaz kaj spremenil v našem nogometu, da bi bilo več zadetkov. Morda bolj širok gol. Če bi ukinili offside, bi bilo več bunkerjevske obrambe, ker bi vratar ali branilci lahko podali napadalcu, ki bi že čakal na žogo na drugi strani.
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
