'Laska, kako predsednik Laporta čisla rokomet, bil je z nami ves čas'

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Na finalnem obračunu v najbolj rokometni dvorani na svetu so nastopili tudi trije slovenski reprezentanti. Bolj razpoložena je bila španska sekcija, Blaž Janc je za zmago prispeval šest golov in pet podaj, Domen Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, pet golov in po dve podaji in pridobljeni žogi, medtem ko se Nejc Cehte pri Füchseju ni vpisal med strelce.

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Slovenski rokometni reprezentant v dresu Barcelone Makuc je bil celo izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) letošnjega zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, ki se je končal z zmagoslavjem španske ekipe. Barcelona je v velikem finalu premagala nemški Füchse iz Berlina s 37:34.

Domen Makuc v dresu Barcelone FOTO: Profimedia

Petindvajsetletni Makuc je prvi slovenski rokometaš, ki je prejel to prestižno nagrado. Pred njim sta bila za MVP zaključnega turnirja po dvakrat izbrana Islandca Aron Palmarsson in Gisli Kristjansson, po enkrat pa Francoza Nikola Karabatić in Melvyn Richardson, Srb Arpad Šterbik, Argentinec Diego Simonet, Hrvat Igor Karačić, Nemec Hendrik Pekeler, Španec Gonzalo Vargas in Belorus Arsjom Karaljok.

Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, je na dveh tekmah v Lanxess Areni dosegel deset golov in pet podaj, njegov klubski in reprezentančni soigralec Blaž Janc pa po osem zadetkov in asistenc.

Blaž Janc FOTO: AP

Najboljši strelec zaključnega turnirja je bil danski zunanji igralec v vrstah Füchseja iz Berlina Mathias Gidsel, ki je dosegel 17 golov.

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Barcelona je pred letošnjim zmagoslavjem na rokometni Mont Blanc stopila že v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024, medtem ko je Füchse Berlin že drugič zaporedoma klecnil na finalni tekmi, potem ko ga je lani v Kölnu premagal Magdeburg z 32:26.