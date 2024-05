V Laškem pod streho največji turnir na svetu za parašportnike

"Ta turnir je bil vnovič izredno močan, tekmovale so igralke in igralci, skupaj 274 iz 45 držav. Manjkala je le Kitajska, ki pa letos niti na en turnir ni odšla kompletna kot ekipa. Tekmovalcev je bilo malce manj kot v preteklosti. A je to tudi razumljivo: letos je paralimpijsko leto, zato je večina igralk in igralcev že kvalificiranih za paralimpijske igre v Parizu. Številni so turnir v Laškem izkoristili za trening tekme v dvojicah in mešanih dvojicah, saj bosta prav ti tekmovanji letos prvič tudi na paralimpijskih igrah. Omenil bi še to, da je bil letošnji turnir zaradi nekaj manjšega števila udeležencev tudi bolj prijazen do vseh nastopajočih. Ko smo polno zasedeni, se igra od osmih zjutraj do 10 zvečer, zdaj smo zadnje partije začeli ob 19. uri, zato so imeli vsi sodelujoči več časa za regeneracijo," je o turnirju za uradno spletno stran krovne zveze povedal Gorazd Vecko, športni direktor turnirja, ki je bil tokrat vnovič v dvojni vlogi: poleg mesta direktorja je uspešno vodil tudi britansko namiznoteniško reprezentanco.

Tudi trajnostno naravnani

"Predvsem bi se rad zahvalil strokovnemu vodstvu turnirja, vsem ekipam in reprezentancam, ki so prišle v Laško, in vsem partnerjem naše športne zgodbe. Lahko rečem, da smo že dve desetletji skupaj. Tu je zagotovo Thermana Laško, ki skrbi za namestitev in prehrano, Športni dvorani Tri lilije ter upravniku dvorane, prevozniku Nomago ter Občini Laško, ki soorganizira in pomaga predvsem na polju dostopnosti. Vesel sem, ker je dvorana v Laškem dobila tudi klimatsko dvorano, ki še izboljšuje kvaliteto izvedbe športnih dogodkov na najvišji ravni. Poskrbeli pa smo, da je turnir tudi trajnostno naravnan. Pri organizaciji in izvedbi ne uporabljamo več PVC-izdelkov, uspešno so jih nadomestili (tudi) papirnati. Tako so sodniki loparje polagali v papirnate, ne pa več v plastične vrečice. Poskrbeli smo, da se voda toči iz galon, lončki pa so iz naravi prijaznih materialov," je povedal Damijan Lazar, ki je izpostavil obči, športni, tudi nacionalni pomen, da Slovenija gosti tak turnir. "Turnir je pomemben! S poročanjem o turnirju in dogajanju v Laškem nas spoznava slovenska javnost, hkrati pa za parašport slišijo invalidi, ki se s športom morda še ne ukvarjajo. Taki turnirji, taki športni dogodki na najvišji mednarodni ravni so dobro vabilo za vse, da se v parašportu preizkusijo. Hkrati pa je prav parašport tisti medij, ki predvsem invalidom omogoča lažjo in učinkovitejšo socializacijo," je v uradnem sporočilu za javnost še povedal Damijan Lazar.