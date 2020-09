Lastniški vstop legendarnega Jordana v trdnjavo belskega športa

"Zdaj je pravi trenutek, saj se Nascar vedno bolj razvija in so ga zajele družbene spremembe ... To vidim kot priložnost za izobraževanje novega občinstva in odpiranje več priložnosti za temnopolte v tem tekmovanju." V središču teh "družbenih sprememb", ki jih omenja Jordan, se je znašel tudi Bubba Wallace , ki je s svojim pristopom organizatorje tega tekmovanja prisilil, da so s svojih tekmovališč odstranili zastavo konfederacije, zgodovinske sužnjelastniške tvorbe, ki jo mnogi Američani vidijo kot simbol rasizma. Wallace kot javni podpornik gibanja proti policijskemu nasilju in za enakopravnost Življenja temnopoltih štejejo (BLM) se je junija znašel sredi incidenta, ko so v njegovi garaži na dirkališču v Alabami našli obešeno zanko iz vrvi. Incident je bil ocenjen kot rasističen in celotna dirkaška skupnost Nascar je izrazila solidarnost s 26-letnim voznikom.

Jordan je v sodelovanju z voznikom in prijateljem Dennyjem Hamlinom kupil licenco za Nascar. "Zgodovinsko gledano je imel Nascar ves čas od svojega nastanka težave z raznolikostjo, temnopoltih lastnikov je bilo malo," so sporočili v izjavi za javnost iz ekipe NBA Charlotte Hornets.

Ameriški nacionalni preiskovalni urad FBI je zlovešče sume zavrnil in ni sprožil kriminalističnega postopka, čeprav v ekipi Wallacea vztrajajo, da je šlo za nastavljeno zanko in ne za naključje. "To je edinstvena priložnost, za katero menim, da mi je v tej fazi kariere zelo všeč," je Wallace v tvitu z navdušenjem pospremil rojstvo nove ekipe Nascarja. "Hvaležen in ponižen sem, da verjamejo vame, in z velikim navdušenjem sem pripravljen začeti to pustolovščino z njimi."

Hamlin je dejal, da je bila odločitev za voznika nove ekipe "enostavna–to mora biti Bubba Wallace". "Opazen je njegov velik napredek, odkar je del pokalne serije," je dejal Hamlin in pohvalil Wallaceov aktivizem, "ker je glasen glas za spremembe v našem športu in naši državi".

Wallace je bil do zdaj najboljši drugi leta 2018 na dirki Daytona 500, letos se je petkrat uvrstil v najboljšo deseterico.

Jordan bo glavni lastnik nove ekipe s Hamlinom kot manjšinskim partnerjem. Hamlin, 43-kratni zmagovalec dirk, bo še naprej vozil za ekipo Joe Gibbs Racing.