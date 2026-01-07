Naslovnica
Lategan in Schareina prevzela vodstvo

Džeda, 07. 01. 2026 14.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jazid Al-Rajhi

Južnoafričan Henk Lategan med avtomobilisti in Španec Tosha Schareina (Honda) med motociklisti sta dobila današnjo 495 km dolgo četrto etapo relija Dakar v Savdski Arabiji in vodita tudi v skupnem seštevku. Odlično nastopa tudi Toni Mulec, ki je bil 12. v etapi in je 12. tudi v skupnem seštevku.

Henk Lategan je 451 km hitrostnih preizkušenj zmogel v 4:47:08 ure. Katarec Naser Al-Atijah (Dacia) je zaostal dobrih sedem minut in na drugem mestu skupnega seštevku zaostaja 3:55 minute. Oče in sin Marek in Eryk Gonczal pa sta v svojih Toyotah zasedla tretje in četrto mesto, zaostala pa dobrih 14 oziroma 17 minut. Peti je bil izkušeni Francoz Sebastien Loeb (Dacia), za njim pa se je zvrstil še tretji dirkač družine Gonczal Mihcal.

Preberi še Začetek dakarskega pekla

V skupnem seštevku je na tretjem mestu Šved Mattias Ekström, ki je osvojil 12. mesto, za vodilnim pa zaostaja 13 minut. Za njim je v skupnem vrstnem redu še ena legenda avtomobilističnega športa Španec Carlos Sainz.

Toni Mulec na Dakarju
Toni Mulec na Dakarju
FOTO: Irina Petrichei - Edo Photo

Odstopil pa je lanski zmagovalec relija domačin Jazed Al Rajhi, ki so se mu vse od začetka dirke kopičile tehnične težave. Med motociklisti so prva tri mesta osvojili dirkači Honde. Za Schareino sta se zvrstila Američana Ricky Brabec in Skylar Howes, ki sta zaostala šest oziroma deset sekund.

Schareina in Brabec si z izidom 16:45:40 ure delita vrh v skupnem seštevku. Lanski zmagovalec Avstralec Daniel Sanders (KTM), ki je bil danes peti, na tretjem mestu skupne razvrstitve zaostaja 1:24 minute. Toni Mulec je v etapi zaostal 17 minut in 57 sekund, skupno pa zaostaja 1:27:28 ure.

Simon Marčič je v etapi zaostal slabi dve uri in bil 58., skupno zaostaja skoraj šest ur in pol in je 53. Na peti etapi tekmovalce v četrtek na relaciji Al Ula - Hail čaka 356 km hitrostnih preizkušenj.

reli dakar

