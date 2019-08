Latvala vodi, toda zasledovalci so blizu

Lappi je ob koncu današnje etape prišel na tretje mesto in tako preprečil trojno vodstvo Toyote, saj je zdaj četrti vodilni v SP Estonec Ott Tänak. A tudi on ima z le 2,6 sekunde zaostanka še vse možnosti za preboj na vrh.

"Na nekaterih mestih sem moral nekoliko upočasniti, toda na splošno sem bil zelo hiter. Vesel sem, ker je tu veliko pritiska, boj pa bo še izjemen," je po prvem dnevu dejal domači junak Latvala.

Zelo blizu sta tudi še Francoz Sebastien Ogier (Citroen) in Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki na sedmem in osmem mestu zaostajata le 15 in 30 sekund.

Klasična postaja sezone svetovnega prvenstva se bo v okolici Jyväskyläja nadaljevala s še 12 hitrostnimi preizkušnjami v soboto in nedeljo.

Po osmih dirkah sezone 2019 je v vodstvu SP Tänak s 150 točkami, Francoz Sebastien Ogier (Citroen), ki je na Finskem trenutno na šestem mestu, je s 146 drugi, Neuville pa s 143 tretji.

Izidi, 1. etapa:

1. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:04:01,1

2. Kris Meeke/Sebastian Marshall (VBr/Toyota Yaris) + 1,2 s

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Citroen C3) 2,4

4. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 2,6

5. Craig Breen/Paul Nagle (Irs/Hyundai i20) 14,2