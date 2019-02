Lauerusa tokrat v rokah Simone Biles in Novaka Đokovića

Ameriška telovadka Simone Biles in srbski teniški igralec Novak Đoković sta dobitnika nagrad lauerus za športne dosežke v letu 2018, ki so jih podelili na ponedeljkovi slavnostni prireditvi v Monte Carlu.

Med nagrajenkami je bila tudi sveže upokojena ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn (na fotografiji). FOTO: AP

Kot poroča STAsi je Simone Bilesnagrado zaslužila s tremi posamičnimi zlatimi, srebrno in bronasto kolajno in še ekipno zlato na lanskem svetovnem prvenstvu, Novak Đoković pa za dva osvojena turnirja za veliki slam (Wimbledon, New York). Ekipa leta je postala nogometna reprezentanca Francije, svetovna prvakinja na lanskem SP v Rusiji.

"Žal mi je, da me danes ni z vami. A zelo sem počaščena, da sem dobila nagrado. Upam, da bo moja nagrada navdih še številnim drugim mladim športnikom," je v nagovoru po podelitvi dejala Američanka. Zanjo je nagrada laureus druga v karieri, prejela jo je že predlani. Akademija laureus, v kateri je 68 članov, med njimi so tudi številni nekdanji športniki, je srbskemu teniškemu zvezdniku takšno priznanje namenila že četrtič po letih 2012, 2015 in 2016. A zato se ga ni nič manj razveselil: Povratka po poškodbi se bo spominjal za vedno

"Lansko leto je bilo zame neverjetno. Vrnil sem se po poškodbi, dobil Wimbledon in US Open ... Tega se bom vedno spominjal,"je dejal Beograjčan, ki mu je družbo v Monaku delala žena Jelena Đoković. Na prireditvi so podelili še številne druge nagrade, med drugimi tudi za življenjsko delo, tokrat jo je dobil nogometni trener Arsene Wenger, ter za vrnitev leta, ta je pripadla golfistu Tigerju Woodsu. Bilesova in Đoković sta kot dobitnika nagrad nasledila teniška igralca, Švicarja Rogerja Federerja in Američanko Sereno Williams.

Wenger: Šport je nekaj izrednega

Sveže upokojena ameriška alpska smučarka Lindsey Vonnje v solzah prejela laureusa za športni duh, povratnik leta pa je postal njen nekdanji partner, igralec golfa Tiger Woods. Za življenjske dosežke je nagrado dobil tudi francoski trener Arsene Wenger, ki je lani po več kot dveh desetletjih neprekinjenega sodelovanja zapustil klop londonskega Arsenala. Še en nekdanji trener lokalnega prvoligaša AS Monaca, Didier Deschamps, je kot selektor francoske izbrane vrste prejel nagrado za najboljšo ekipo. "Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali v karieri. Šport je nekaj izrednega, imel sem dolgo kariero, a še vedno se športa lotevam z enako strastjo," je dejal legendarni Wenger, ki mu je nagrado vročil dolgoletni varovanec in zdaj član Monaca Cesc Fabregas. Deschamps, ki je kot kapetan "galskih petelinov" cenjeni pokal za naslov svetovnega prvaka dvignil tudi leta 1998, pa je dodal: "Biti del francoske reprezentance pomeni privilegij, da lahko Francozom prinašamo veselje. Izjemo smo ponosni, da nam je poleti uspelo združiti Francijo in ji podariti toliko veselja."

Boyu kljub amputaciji nog na vrh Everesta

Preboj leta je uspel teniški igralki Naomi Osaka, po novem rekordu maratonov pa so kot dosežek leta izbrali tek Eliuda Kipchogeja, medtem ko je v kategoriji akcijskih športov slavila deskarka Chloe Kim. Med športniki invalidi je nagrado prejela Henrieta Farkasova, slepa slovaška smučarka, ki je na zimskih paraolimpijskih igrah osvojila že šesto zlato odličje. Športni trenutek leta je z vzponom na Mount Everest uspel paraplegiku Xiu Boyu. Posebno nagrado so na prireditvi namenili tudi športnemu programu Yuwa, ki v Indiji spodbuja dekleta k športnemu udejstvovanju in obenem skrbi za njihovo izobraževanje.

