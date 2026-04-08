Laurance najmočnejši med ubežniki, Roglič ostaja drugi

Etapa s tremi kategoriziranimi vzponi, a ne najvišjih kategorij, je bila po okusu ubežnikov, zato ni presenetljivo, da je bilo v prvem delu veliko poskusov napada. Tekmovalci so si želeli v beg, bilo pa je težko nadzorovati, da se v njem ne bi znašel tudi kakšen nevaren kolesar. Zato je dolgo časa trajalo, da se je ubežna skupina vendarle oblikovala in imela možnost, da pride v cilj pred glavnino.
Štela je 14 kolesarjev, zadnji kategorizirani vzpon je poskrbel, da sta v ospredju ostala le dva, kolesar ekipe UAE Emirates Igor Arrieta in Axel Laurance. Čeprav sta imela že več kot minuto prednosti pred preostalimi ubežniki, pa so se jima na koncu povsem približali, a ujeli ju niso. Na 300 metrov dolgem zaključnem vzponu je dvoboj dobil Laurance, ki je zabeležil deveto zmago v karieri, četrto letošnjo in drugo na dirkah svetovne serije. Pred tem je bil pred dvema letoma najboljši tudi v etapi na dirki po Kataloniji.
V ozadju napadov na rumeno majico najboljšega v skupnem seštevku ni bilo oziroma so bili zatrti v kali. Ekipa Paula Seixasa ni dovolila presenečenj, na zaključnem vzponu pa je mladi francoski up kar sam poskrbel za to, dobil je sprint glavnine, ta je zaostala minuto in štiri sekunde. To je zadostovalo za 12. mesto, Primož Roglič, njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku, je bil z enakim časom 23., tako da je razlika v generalni razvrstitvi še vedno minuta in 59 sekund.
Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je zaostal štiri minute in 25 sekund, zasedel je 75. mesto. V skupnem seštevku zaostaja 20 minut in 35 sekund, zaseda 74. mesto. Zaostanek Romana Jermakova, ruskega kolesarja Bahrain Victoriousa s slovensko licenco, je znašal 11 minut in 35 sekund.
Domen Novak je bil še počasnejši, zaostal je 13 minut in 27 sekund, se je pa od dirke poslovil njegov moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates, eden od favoritov, Isaac del Toro. Mehičan se je zapletel v padec, si poškodoval roko in noge, a kot poročajo iz njegovega moštva, poškodbe naj ne bi bile hujše. Del Toro je drugi kolesar z znanim imenom, ki je moral odstopiti, dan prej je padel Španec Mikel Landa. Etapo je sicer dokončal, a se danes ni pojavil na startu.
Četrta etapa bo nekoliko zahtevnejša, začela se bo v Galdakau, po 167 kilometrih se bo tam tudi končala. Vsebovala bo kar sedem kategoriziranih vzponov, šest tretje kategorije in enega druge kategorije, ter zaključek navzgor.
