Laureusi 2021 Osaki, Nadalu in Bayernu, brez priznanja za Pogačarja

Bayern München je slavil v ekipni, kar je bilo za bavarsko ekipo potrdilo dobrega dela v prejšnji sezoni, ki so jo kronali z naslovom evropskega in nemškega prvaka. Za Bayern je to drugi laureus po 2014. Pri posameznih kategorijah pa sta smetano pobrala teniška igralca. Pri moških je akademija, ki podeljuje nagrade, izbrala Rafaela Nadala, za Španca je to že četrta takšna nagrada, pri ženskah Naomi Osako. Japonska se je izkazala ne le s športnimi nastopa, pač pa tudi z družbenim udejstvovanjem v boju za pravice temnopoltih. Zanjo je nagrada prva v "članski" konkurenci, pred dvema letoma je že dobil laureusa za novinko leta. V ožjem izboru za letošnje laureuse so bili sicer poleg Osake še nizozemska kolesarkaAnna van der Breggen, italijanska smučarka Federica Brignone, kenijska atletinjaBrigid Kosgei, francoska nogometašica Wendie Renard in ameriška košarkaricaBreanna Stewart, pri moških pa ob Nadalu še atleta Joshua Cheptegei iz Ugande in Šved Armand Duplantis, britanski dirkač Lewis Hamilton, ameriški košarkar LeBron James ter poljski nogometaš Robert Lewandowski. Med ekipami so imeli pri Bayernu konkurenco v angleškem prvaku Liverpoolu, prvaku košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers, moštvu formule 1 Mercedesu, zmagovalcih super bowla 2020 Kansas Cityju in argentinski reprezentanci v ragbiju.