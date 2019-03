Laver: Federer mi je dejal, da želi igrati do 40. leta

"Federer mi je nekoč dejal, da bi rad igral do 40. leta. To je dobro. Lahko je zadovoljen s trenersko ekipo, ki mu pomaga sprejemati prave odločitve," je povedal Rod Laver . Federer se pri 37 letih odlično kosa z najboljšimi teniškimi igralci in še vedno osvaja grand slam naslove. Še vedno je prvi po številu osvojenih (20), sledi mu Rafael Nadal s 17, Špancu pa se nevarno bliža Novak Đoković (15).

Edini minus, ki ga vidi Laver pri Federerjevemu vztrajanju med najboljšimi, je ta, da potuje z družino, kar zna biti včasih precej naporno. "To je lahko edina njegova težava. Toda njegova žena odlično skrbi za dvojčke, kar vse skupaj olajša," je povedal Laver, ki je tudi sam v karavani vztrajal zelo dolgo. "Sam sem igral do 38. leta in mislim, da se to da odlično početi, če imaš tako rad tenis, kot ga ima Roger," je povedal danes 80-letni Avstralec, ki je še vedno zelo močno povezan s tenisom, saj redno potuje na najbolj pomembne turnirje in si v živo ogleda precej tekem.

Federer se je odločil, da bo letos znova odigral nekaj tekem tudi na pesku, ki se mu je v zadnjih letih zaradi težav s hrbtom izogibal. "Mogoče to ni najboljša, je pa dobra odločitev. Počne lahko, kar on hoče in kar mu govori srce. Teko bo tam zmagal, toda on misli, da ga lahko zmaga. In zakaj ne bi imel te priložnosti? Toda če bo moral odigrati precej petih nizov po štiri ure in več, to ne bo prednost za Wimbledon. To bi bilo škoda, saj mislim, da ima tam zelo lepo priložnost, da znova zmaga," je bil jasen Laver.