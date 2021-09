Laverjev pokal: Evropa vodi s 3:1

Nastopil bo tudi Medvedjev

Na sobotnem sporedu so še štirje obračuni. Uvodoma se bosta udarila Grk Stefanos Cicipas in Avstralec Nick Kyrgios, nato bosta sledila posamična obračuna Zverev – Isner in Rus Danil Medvedjev – Shapovalov ter za konec obračun dvojic Rubljov/Cicipas in Isner/Kyrgios.

Vse tri dosedanje turnirje je dobila Evropa. Leta 2017 v Pragi je zmagala s 15:9, naslednje leto v Chicagu s 13:8, predlani v Ženevi pa je odločitev padla šele v zadnjem dvoboju med Nemcem Aleksandrom Zverevim in Kanadčanom Milošem Raonićem (13:11).

"Ne bi si mogli želeti boljšega začetka v Pokalu Laver. A do tega je še dolga pot," je dejal kapetan ekipe Evropa Börg, ki je od 1974 do 1981 osvojil 11 posamičnih naslovov na turnirjih za grand slam, šestkrat je osvojil Roland Garros in petkrat Wimbledon. Zmagovalec tega turnirja bo postala prva ekipa, ki bo osvojila 13 zmag oziroma točk.

Naslednje leto bo ta turnir v londonski O2 Areni. Pokal Laver pripravlja podjetje Rogerja Federerja v sodelovanju s teniškima zvezama Avstralije in ZDA ter Združenjem poklicnih igralcev (ATP).