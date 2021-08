Laverjev pokal tokrat brez Nadala, Đokovića in Federerja

Tekmovanje, ki ga je v sodelovanju z Avstralsko teniško zvezo in brazilskim podjetnežem Jorgejem Paulom Lemannom ustanovil Roger Federer in ga poimenoval po nekdanjem velikanu avstralskega tenisa Rodu Laverju, bo tako prvič minilo brez udeležbe velike trojice. Đoković in Nadal se bosta po OP ZDA posvetila drugim ciljem, Federer pa je zaradi nove operacije kolena že končal letošnjo sezono.

Kljub odpovedim močna zasedba

Letos bodo moštvo Evrope, ki jo vodi nekdanji švedski zvezdnik Björn Borg, zastopali Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev, Italijan Matteo Berrettini, Norvežan Casper Ruud ter Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov.

Ekipo nekdanjega ameriškega asa Johna McEnroeja sestavljajo Kanadčana Denis Shapovalov in Felix Auger-Aliassime, Američana John Isner in Reilly Opelka ter Avstralec Nick Kyrgios in Argentinec Diego Schwartzman. Doslej je to tekmovanje vselej pripadlo Evropejcem. Leta 2017 so v Pragi slavili s 15:9, leto kasneje v Chicagu s 13:8, pred dvema letoma pa v Ženevi s 13:11.

Prvič so nekakšno teniško različico golfskega Ryderjevega pokala izvedli leta 2017, lani pa je zaradi pandemije covida-19 odpadel.