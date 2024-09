Lavrinc in Fabčič bronasta na paraolimpijskih igrah

Za začetek dneva sta v osmini finala Slovenca s 6:2 premagala kolumbijsko ekipo. V četrtfinalu sta po dodatnem strelu premagala Kitajsko s 5:4, v polfinalu pa sta se pomerila s Turčijo.

Tudi v tej tekmi je odločal dodatni strel, saj sta njuna tekmeca povedla z 2:0, potem pa sta Slovenca dobila naslednji dve seriji (34:27, 36:32). V četrti seriji pa sta Turka slavila s 34:31 in izsilila odločilni dodatni strel.

V tem sta bila bolj mirna turška tekmeca. Fabčič je zadel le petico, kar je kljub desetici Lavrinc pomenilo tesen poraz s 15:16 in konec sanj o finalu.

Slovencema je ostala tekma za bron, tekmeca pa sta bila Indijca Pooja in Harvinder Singh.

V prvi seriji sta s 33:30 zmagala Indijca, a sta slovenska tekmovalca vrnila v drugi in slavila s 34:29. V tretji je nato indijska ekipa po dvakrat zadela devetico in desetico in jo dobila z 38:33. Četrto sta nato začela Slovenca, Fabčič pa je z desetico tlakoval pot k zmagi s 34:29 in slovenski zasedbi zagotovil dodaten strel za medaljo.

V tem pa sta se Slovenca izkazala, Fabčič je zadel devetico, Lavrinc pa desetico, tako da sta zmagala z 19:17.

To je druga paraolimpijska medalja za Slovenijo na teh igrah po zlatu Frančka Gorazda Tirška z zračno puško stoje.