Lazović: Četrtfinale je naš primarni cilj, a čaka nas zahtevna naloga

Varovanke slovenskega selektorja Dragana Adžića so tako upravičile vlogo izrazitih favoritinj in si priigrale še šesto zmago v predtekmovalni skupini B, kar jim je na koncu prineslo 5. mesto in dodatni tekmi za uvrstitev v četrtfinale najelitnejšega rokometnega klubskega tekmovanja v Evropi.

Krimovke so bile vsaj za razred boljši tekmec od nekonkurenčnih poljskih predstavnic, ki so na parketu stoženske dvorane uspele prikazati toliko, kolikor so v danem trenutku sposobne. "Ničesar nismo želele prepustiti naključju, zato smo v tekmo krenile od prve minute zelo resno in maksimalno osredotočeno na izpolnjevanje začrtanih taktičnih zadolžitev. Kmalu po nekoliko zaspanem uvodu smo vzpostavile prevlado nad tekmicami in iz minute v minuto višale svojo prednost. Tudi po visokem vodstvu se nismo uspavale in začeto delo dokončale tako, kot se od neke resne ekipe na tej tekmovalni ravni tudi pričakuje," je po gladki zmagi Krima Mercatorja z 32:19 dejala domača kapetanka Barbara Lazović.