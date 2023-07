Le dva Slovenca med tisoč na lestvici ATP, Tamara Zidanšek 128.

Vrh lestvice WTA nespremenjen, Zidanšek 128.

Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej ostaja na vrhu svetovne lestvice WTA. Iga Swiatek neprekinjeno vodi že od 4. aprila lani. Med najboljšo deseterico sta mesti zamenjali le Tunizijka Ons Jabeur, ki je zdaj peta, in Francozinja Caroline Garcia, ki je šesta. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je napredovala za pet mest in je 128. Swiatek ostaja številka 1, na lestvici ji sledita Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljši slovenski igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta obe malenkost napredovali. Zidanšek na 128. in Juvan na 147. mesto.

Med prvimi tristo igralkami na svetovni lestvici so še tri Slovenke. Veronika Erjavec (250. mesto), Dalila Jakupovič (264.) in Nina Potočnik (294.).

Lestvica WTA (31. julij):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 9490 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 8845

3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 5465

4. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5395

5. (6) Ons Jabeur (Tun) 4846

6. (5) Caroline Garcia (Fra) 4685

7. (7) Cori Gauff (ZDA) 3390

8. (8) Petra Kvitova (Češ) 3341

9. (9) Maria Sakari (Grč) 3310

10. (10) Marketa Vondroušova (Češ) 3106

...

128. (133) Tamara Zidanšek (Slo) 587

147. (149) Kaja Juvan (Slo) 503

250. (241) Veronika Erjavec (Slo) 289

264. (267) Dalila Jakupovič (Slo) 260

294. (293) Nina Potočnik (Slo) 223

...