Le en dober polčas ni bil dovolj: Krimovke vnovič poražene

Ljubljanske rokometašice so v predmestju Stuttgarta doživele četrti poraz v skupinskem delu lige prvakinj. Po romunski Bukarešti, norveškem Kristiansandu in madžarskem Ferencvarosu so bile od njih boljše tudi nemške prvakinje iz Bietigheim-Bissingena.

Krimovke, ki so doslej premagale češki Banik iz Mosta, naslednja tekma čaka že čez teden dni, ko bodo gostile tekmice iz francoskega Bresta. Nato bo nastopil poldrugi mesec dolg premor zaradi evropskega prvenstva med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Krima, Dragana Adžića, so slabo odprle tekmo. Po vsega enajstih minutah so zaostale za tri gole (3:6), tako da je ljubljanska klop zahtevala minuto odmora.

Po njej so njegove varovanke zaigrale veliko bolje, hitro so vzpostavile ravnotežje na igrišču, v 20. minuti so izenačile na 8:8, potem ko je zadela Ema Abina, le minuto kasneje pa je Rusinja Darja Dmitrijeva Krimovke popeljala v vodstvo z 10:9. Do konca prvega polčasa je bila tekma povsem enakovredna, začetne minute drugega polčasa pa so minile v absolutni prevladi domačih rokometašic, ki so povsem zasenčile Krimovke.