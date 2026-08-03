Le peterica slovenskih predstavnikov v Pariz na EP v plavanju

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik

Novinarska konferenca pred odhodom slovenske plavalne reprezentance na Evropsko prvenstvo v Parizu. Luka Kotnik





















Poleg Neže Klančar in Špele Perše bodo na EP tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo bo EP izpustila obolela mariborska olimpijka Katja Fain, ravenska olimpijka Janja Šegel pa ni zmogla odplavati norme. Na prejšnjem EP pred dvema letoma v Beogradu sta bili Šegel in Fain članici štafet 4 x 200 m prosto, mešana je bila z edinima slovenskima udeležencema letošnjega prvenstva v francoski prestolnici četrta, ženska pa peta. S šestim mestom je Šegel na 200 m prosto dosegla tudi najboljšo slovensko posamično uvrstitev.

"Sama zaradi bolezni tik pred prvenstvom nisem mogla nastopiti pred dvema letoma. A je to bilo tudi za nekaj dobro, posebej v luči OI. Tokrat bo zelo majhna ekipa, ne bo pa tako prvič, čeprav mi je ljubše, da nas je več. Kar zadovoljna sem s sezono, druga in tretja sem bila na seriji Mare Nostrum. Posebej sem stopnjevala izide na 50 m prosto, na daljši razdalji pa mi ni šlo povsem po načrtih," je Klančar povedala na novinarski konferenci na Iliriji v Ljubljani. Pred dvema letoma je bila šesta na OI. "Na EP bo konkurenca kar precej spremenjena, prvenstvo bo potekalo v drugem bazenu kot na OI. Vseeno mislim, da bodo pogoji odlični in da bodo prostori dovolj dobro klimatizirani. Cilj je nastop v finalu. Karkoli več si ne želim napovedovati. Morala bom biti sproščena, zadovoljna in vesela, da bom lahko opravila res izjemen nastop," je dodala 26-letna Ljubljančanka.

Špela Perše FOTO: Twitter

Radovljičanka Perše bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Najprej jo čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, naslednji dan pol krajša tekma. Selektor Tomaž Torkar je dejal, da je že na prizorišču EP. "Počuti se dobro, tudi trenirala je bolje kot prejšnja leta. Želi si preboja v prvo polovico nastopajočih."

Selektor Tomaž Torkar FOTO: Luka Kotnik

Torkar je dejal, da bo preostala četverica na EP nastopila v svojih najboljših disciplinah. "Tekmovali bodo v še nekaj dodatnih. Ponovitev zastavljenih norm daje možnost uvrstitve v polfinale. Glede na lestvice bi moral biti popoldanski nastop prvi cilj. Želimo si tudi kakšne uvrstitve v finale. Največja želja na prvenstvih so medalje, v finalih je možno vse in upamo, da bomo imeli tudi nekaj športne sreče," je dodal selektor.

Čelik bolj ustreza 100 m kot pol krajša razdalja. "V zadnjem obdobju sem najbolj napredovala v tehničnih delih, skokih in obratih, kar je dobro tudi za 50 m. Posvetila sem se tudi šoli, potem pa sem trenirala in upam, da bom to unovčila na EP."

Šenica Pavletič je dejal, da je imel v tej sezoni kar precejšnja nihanja izidov. "Najmočnejša disciplina bo 200 m hrbtno. Že lani sem za las zgrešil uvrstitev v finale, a sem bil pred tem bolan. To je dokaz, da lahko plavam še hitreje. Glavni cilj je nastop v polfinalu in državni rekord."

Boškan se je po študiju posvetil pripravam na prvenstvo prejšnja dva meseca. Pohvalil je tudi novost, ki jo je v tej sezoni uvedla Plavalna zveza Slovenije. "Velika nagrada Slovenije mi je bila všeč, saj smo imeli dobre tekme tudi doma. Večinoma sva se s trenerjem osredotočila na 400 prosto, bom pa tekmoval tudi na 200 in 800 m. Težko je to kombinirati, posebej zaradi potrebne vzdržljivosti na 800 m."

Predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak. FOTO: Luka Kotnik