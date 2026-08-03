Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Le peterica slovenskih predstavnikov v Pariz na EP v plavanju

Ljubljana, 03. 08. 2026 18.53 pred 6 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Tiskovka plavalna zveza pred EP

Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Pred tem bo v daljinskem plavanju od 4. avgusta tekmovala Špela Perše. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.

Poleg Neže Klančar in Špele Perše bodo na EP tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo bo EP izpustila obolela mariborska olimpijka Katja Fain, ravenska olimpijka Janja Šegel pa ni zmogla odplavati norme.

Na prejšnjem EP pred dvema letoma v Beogradu sta bili Šegel in Fain članici štafet 4 x 200 m prosto, mešana je bila z edinima slovenskima udeležencema letošnjega prvenstva v francoski prestolnici četrta, ženska pa peta. S šestim mestom je Šegel na 200 m prosto dosegla tudi najboljšo slovensko posamično uvrstitev.

"Sama zaradi bolezni tik pred prvenstvom nisem mogla nastopiti pred dvema letoma. A je to bilo tudi za nekaj dobro, posebej v luči OI. Tokrat bo zelo majhna ekipa, ne bo pa tako prvič, čeprav mi je ljubše, da nas je več. Kar zadovoljna sem s sezono, druga in tretja sem bila na seriji Mare Nostrum. Posebej sem stopnjevala izide na 50 m prosto, na daljši razdalji pa mi ni šlo povsem po načrtih," je Klančar povedala na novinarski konferenci na Iliriji v Ljubljani.

Pred dvema letoma je bila šesta na OI. "Na EP bo konkurenca kar precej spremenjena, prvenstvo bo potekalo v drugem bazenu kot na OI. Vseeno mislim, da bodo pogoji odlični in da bodo prostori dovolj dobro klimatizirani. Cilj je nastop v finalu. Karkoli več si ne želim napovedovati. Morala bom biti sproščena, zadovoljna in vesela, da bom lahko opravila res izjemen nastop," je dodala 26-letna Ljubljančanka.

Špela Perše
Špela Perše
FOTO: Twitter

Radovljičanka Perše bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Najprej jo čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, naslednji dan pol krajša tekma. Selektor Tomaž Torkar je dejal, da je že na prizorišču EP. "Počuti se dobro, tudi trenirala je bolje kot prejšnja leta. Želi si preboja v prvo polovico nastopajočih."

Selektor Tomaž Torkar
Selektor Tomaž Torkar
FOTO: Luka Kotnik

Torkar je dejal, da bo preostala četverica na EP nastopila v svojih najboljših disciplinah. "Tekmovali bodo v še nekaj dodatnih. Ponovitev zastavljenih norm daje možnost uvrstitve v polfinale. Glede na lestvice bi moral biti popoldanski nastop prvi cilj. Želimo si tudi kakšne uvrstitve v finale. Največja želja na prvenstvih so medalje, v finalih je možno vse in upamo, da bomo imeli tudi nekaj športne sreče," je dodal selektor.

Čelik bolj ustreza 100 m kot pol krajša razdalja. "V zadnjem obdobju sem najbolj napredovala v tehničnih delih, skokih in obratih, kar je dobro tudi za 50 m. Posvetila sem se tudi šoli, potem pa sem trenirala in upam, da bom to unovčila na EP."

Šenica Pavletič je dejal, da je imel v tej sezoni kar precejšnja nihanja izidov. "Najmočnejša disciplina bo 200 m hrbtno. Že lani sem za las zgrešil uvrstitev v finale, a sem bil pred tem bolan. To je dokaz, da lahko plavam še hitreje. Glavni cilj je nastop v polfinalu in državni rekord."

Boškan se je po študiju posvetil pripravam na prvenstvo prejšnja dva meseca. Pohvalil je tudi novost, ki jo je v tej sezoni uvedla Plavalna zveza Slovenije. "Velika nagrada Slovenije mi je bila všeč, saj smo imeli dobre tekme tudi doma. Večinoma sva se s trenerjem osredotočila na 400 prosto, bom pa tekmoval tudi na 200 in 800 m. Težko je to kombinirati, posebej zaradi potrebne vzdržljivosti na 800 m."

Predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak.
Predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak.
FOTO: Luka Kotnik

Predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak je izpostavil veliko konkurenco v plavanju. "Plavanje je v tem pogledu takoj za atletiko in že nastop na prvenstvu je velik dosežek," je menil.

Štiri dni po EP se bodo v italijanskem Tarantu začele še sredozemske igre, kjer bo med 11 slovenskimi tekmovalci poleg tistih z EP v Parizu tudi Šegel. Klančar v Italijo ne bo potovala. Pred drugim delom sezone bo potrebovala nekaj več počitka.

plavanje evropsko prvenstvo
24ur.com Pet slovenskih plavalcev na OI v Parizu
24ur.com Na evropskem prvenstvu v plavanju osmerica Slovencev
24ur.com Slovenske odbojkarice za EP 2026 proti Izraelu in Estoniji
24ur.com Slovenske plavalke olimpijsko štafeto končale na 14. mestu
24ur.com Na svetovnem prvenstvu v plavanju slovenska zasedba zelo okrnjena
24ur.com Pariz 2024: NAMIZNI TENIS
24ur.com Mia Krampl in Luka Potočar potujeta na olimpijske igre
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897