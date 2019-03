Leclerc do prvega 'pola' v karieri, Ferrari 62-ič 'zaklenil' prvo vrsto

ŠALA DNEVA Arhiv

Rjavolaska, črnolaska in blondinka so se usedle na vrtu restavracije in naročile:"Jaz želim S in W!" je rekla rjavolaska."Kaj pa je to?" se je začudil natakar."Soda in whiskey!""Meni pa prinesite G in T!" je rekla črnolasa."Kaj pa je to?" je spet vprašal natakar."Gin in tonic!" je odgovorila črnolasa."Jaz bom pa 15!" se je oglasila blondinka."Kaj pa je to?" je debelo pogledal natakar."7 in 7!"