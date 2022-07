Leclerc do zmage v Avstriji, Sainz mlajši se je za las izognil ognjenim zubljem

Tretjič zaporedoma si je tretje mesto priboril voznik Mercedesa in rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka, Britanec Lewis Hamilton.

Španec Carlos Sainz mlajši v drugem Ferrariju, zmagovalec Silverstona pred tednom dni, se je vnovič boril za stopničke, a zaradi okvare motorja odstopil. Scene so bile tako rekoč dramatične, saj je njegov bolid v 57. krogu, ko je napadal Vertappna, zagorel, Sainz pa se je še pravočasno rešil iz vozila. Tudi Verstappnov moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez, dirke ni končal.

V skupnem seštevku za SP še naprej prepričljivo vodi Verstappen, na drugo mesto pa se je s tretjo zmago v sezoni prebil Leclerc, ki je prehitel Pereza in zaostaja za 38 točk. Nizozemski navijači so Avstrijo obarvali v oranžno, a na koncu ostali brez želene zmage. Že od četrtka so poskrbeli za 24-urno slavje okrog 4,38 km dolgega dirkališča in vzdušje prenesli tudi v uvod dirke, ki so ga pozdravili z oranžnim dimom. Praznik so imeli na koncu vsaj malo pokvarjen. Žal pa dirke ni zaznamovalo le praznovanje, saj so po poročilih predvsem navijačic dirko pospremile številne rasistične, homofobne in spolne žalitve. A tako vodstvo tekmovanja kot policija pravih dokazov za tovrstno početje nista našla.