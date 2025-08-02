Leclerc na Madžarskem s prvega mesta

Slabše se je odrezal branilec naslova Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), saj je bil šele osmi in bo dirko začel šele iz četrte startne vrste. Kljub kvalifikacijski zmagi pa je nekaj grenkega priokusa ostalo tudi v Ferrarijevi ekipi, saj je Lewis Hamilton ostal brez zadnjega dela kvalifikacij, Britanec bo dirko začel šele s 13. mesta.

Leclerc je v svojem zadnjem poskusu dosegel čas 1:15,372, kar je bila previsoka ovira za oba McLarna, ki do konca kvalifikacij nista več našla odgovora na Leclercov hitri poskus. Za Monačana je bil to 27. "pole position" v karieri. Prve tri dirkače so sicer na koncu ločile le štiri stotinke sekunde.