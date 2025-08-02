Leclerc na Madžarskem s prvega mesta

Slabše se je odrezal branilec naslova Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), saj je bil šele osmi in bo dirko začel šele iz četrte startne vrste. Kljub kvalifikacijski zmagi pa je nekaj grenkega priokusa ostalo tudi v Ferrarijevi ekipi, saj je Lewis Hamilton ostal brez zadnjega dela kvalifikacij, Britanec bo dirko začel šele s 13. mesta.
Leclerc je v svojem zadnjem poskusu dosegel čas 1:15,372, kar je bila previsoka ovira za oba McLarna, ki do konca kvalifikacij nista več našla odgovora na Leclercov hitri poskus. Za Monačana je bil to 27. "pole position" v karieri. Prve tri dirkače so sicer na koncu ločile le štiri stotinke sekunde.
V drugi vrsti bo ob Norrisu začel še Mercedesov dirkač Britanec George Russell, v peti vrsti pa bosta v nedeljo ob 15. uri na startu še oba dirkača Astona Martina, Španec Fernando Alonso in Kanadčan Lance Stroll.
V seštevku sezone je pred madžarsko dirko v vodstvu Piastri z 266 točkami, Norris jih ima 250. Precej že zaostaja tretji Verstappen (185), četrti je Russell s 157. današnji zmagovalec kvalifikacij Leclerc je peti v SP, ima 139 točk.
