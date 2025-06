Leclerc trčil v ograjo, prvi trening Verstappnu, drugi Russllu

Max Verstappen je v prvem prostem treningu postavil najboljši čas, tik za njim pa sta se presenetljivo uvrstila voznika Williamsa, Alex Albon in Carlos Sainz . V Kanadi sta uvodno dejanje slabo odprla vodilna dirkača v skupnem seštevu Oscar Piastri in Lando Norris (oba McLaren). Avstralec je zasedel 14. mesto, Britanec pa sedmega.

Pogoji na stezi Circuit Gilles-Villeneuve so bili daleč od idealnih. Prijem ni bil optimalen, kar je povzročilo številne zdrse in skorajšnje trke. Med drugim sta se za las nesreči izognila Nico Hülkenberg (Sauber) in Norris. A niso je vsi odnesli brez prask. Charles Leclerc je po napaki v tretjem ovinku trčil v ograjo, poškodoval dirkalnik in poskrbel za rdečo zastavo. Kljub temu je končal na 10. mestu, a nadaljevanje dneva je bilo zanj izgubljeno.