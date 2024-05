Leclerc prvič zmagovalec v domačem Monaku

Dirka se je začela s trčenjem več dirkalnikov v prvem krogu, po katerem je bolid Sergia Pereza obstal na cesti povsem razbit, dirkač pa je bil nepoškodovan. V trčenje sta bila vpletena še Danec Kevin Magnussen , ki je zadel Mehičana v Red Bullu, ter Nemec Nico Hülkenberg . Zaradi odstranjevanja posledic trčenja so dirko prekinili z rdečo zastavo in z novim startom nadaljevali po 45 minutah.

Podobno priložnost je imel že v sezonah 2021 in 2022, a ju takrat ni znal izkoristiti. Za Leclerca je današnja zmaga šesta v karieri, a prva po Avstriji julija 2022.

"To je zame res nekaj posebnega in mi ogromno pomeni. Zaradi te dirke sem začel sanjati, da bom postal dirkač formule 1," je po velikem uspehu v pogovoru za prireditelje dirke dejal domači zvezdnik in dodal: "To je res izjemno težka dirka. Upal sem, da se ne bo zgodilo še kaj. Na koncu sem bil tako čustven, da sem komajda še videl na stezo."