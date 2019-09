Leclerc v Monzi do svoje druge zaporedne zmage

Na dirki svetovnega prvenstva formule 1 v italijanski Monzi je zmagal Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki je tako slavil še na drugi zaporedni dirki v sezoni. Na drugem in tretjem mestu sta končala voznika Mercedesa Finec Valtteri Bottas in Britanec Lewis Hamilton.

V skupnem seštevku SP je v vodstvu ostal Hamilton, nekoliko se mu je približal Bottas, na tretjem mestu je ostal danes šele osmi Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Današnji zmagovalec pa je v seštevku prehitel tekmeca v Ferrariju Nemca Sebastiana Vettla, ki je tokrat ostal brez točk, ter je zdaj četrti. Hamilton ima 284 točk, Bottas 221, Verstappen 185, Leclerc pa je s 182 že tik za njim. Vettel je ostal pri 169. Leclerc je dosegel svojo drugo zmago v formuli 1, obenem pa poskrbel za prvi Ferrarijev uspeh v Monzi po letu 2010. Monačan postaja vroče ime formule 1. Pred desetimi dnevi še ni imel zmage v tem tekmovanju, zdaj ima dve in je na najboljši poti, da postane up za prihodnost rdečih iz Maranella, tudi tokrat je povsem zasenčil izkušenega nemškega sotekmovalca Vettla, ki spet ni imel najboljšega dne in je po številnih težavah dirko končal le na 13. mestu.

Leclerc, Hamilton in Bottas so se znova znašli na zmagovalnem odru. FOTO: AP

Leclerc razred zase, tretji Hamilton zaostal 35 sekund Za zmago v Monzi, ki je navdušila tisoče navijačev moštva z vzpenjajočim se konjičkom, pa se je moral Monačan krepko potruditi. Po dirki je priznal, da še nikoli ni bi tako utrujen, a je bil obenem navdušen zaradi odličnega vzdušja in reakcije občinstva. "Kakšna dirka. Še nikoli nisem bil tako izmučen. Bilo je izjemno naporno, toda po drugi strani so se mi izpolnile sanje. Zmagati pred takšno množico navijačev - to je nekaj najlepšega," je bil navdušen dirkač iz Monaka. Mercedesova dirkača pa sta bila tokrat v vlogi zasledovalcev in lovcev. V večjem delu dirke predvsem Hamilton, ki je tekmeca prisilil, v vožnjo na robu in tudi prek roba steze, po enem od dotikov obeh dirkačev, ko je moral Hamilton zapeljati na travo, je vodstvo tekmovanja Leclerca tudi opozorilo na nešportno obnašanje. A voznik Ferrarija je odbil vse napade, pri postanku v boksih pa je na stezi ostal nekaj krogov dlje in se vrnil pred Hamiltonom.

Ko je Britancu v zadnjem delu dirke zagodla oprema oziroma so se preveč obrabile pnevmatike, zaradi česar je moral pred koncem še enkrat do mehanikov, je na sceno vstopil še Bottas. Ta je svojega moštvenega sotekmovalca prehitel deset krogov pred koncem, ko je Hamilton zaradi slabih pnevmatik naredil napako pri zaviranju. Kot lovec je prevzel Hamiltonovo vlogo, bil tudi blizu, čeprav za Leclerca ni bil tako nevaren. A vendarle ne dovolj, da bi lahko napadel za vodstvo. Britanec pa je na koncu za majhno tolažbo iztržil vsaj najhitrejši krog in dodatno točko v SP. "Čestitke Ferrariju in Charlesu, opravili so odlično delo. Z Valtterijem sva ga dobro lovila in ustvarjala pritisk, toda moje gume so bile na koncu popolnoma uničene," je dejal Hamilton, tudi Bottas pa si in imel česa očitati: "Izčrpan sem. Dal sem vse od sebe, a to je bilo največ, kar je bilo mogoče."

