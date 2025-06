Leclerc zanika govorice in ostaja zvest Ferrariju

A Francoz je bil presenečen nad govoricami. "Nimam pojma, od kod to prihaja. Najraje bi te govorice ignoriral," je dejal. Dodal je, da si želi vrniti Ferrari na vrh in da imajo skupaj z vodjo ekipe Fredericom Vasseurjem in Lewisom Hamiltonom enake cilje.

Leclerc trenutno zaseda peto mesto v prvenstvu, Ferrari pa je precej oddaljen od McLarna v konstruktorskem prvenstvu. Ekipa se zaveda, da trenutni dirkalnik ni dovolj dober za zmage. Leclerc je dodal, da je pritisk pri Ferrariju vedno prisoten, saj je za legendarno italijansko moštvo zmaga edini sprejemljiv rezultat.

"Zagotovo moramo pozabiti na vse govorice okoli moštva. Na to sem se navadil skozi leta. Jasno je, da je v določenih trenutkih teh govoric več. Velikokrat so usmerjene v mene osebno, kar ni vedno prijetno. A to razumem," je svoj odnos do "cirkusa", ki spremlja karavano Formule 1, opisal Monačan, ki se je v prvenstvu do zdaj najvišje povzpel leta 2022, ko je sezono zaključil na drugem mestu za prvakom Maxom Verstappnom.