Leclercu kazen, za Hamiltona ostaja upanje za nastop

Na VN Sahirja je v nedeljo Charles Leclerc povzročil nesrečo v prvem krogu, ko je tudi končal dirko. Leclerc je v četrtem zavoju zadel v Mehičana Sergia Pereza (Racing Point), ki je pozneje zmagal na dirki, izgubil je nadzor nad dirkalnikom in zletel v zaščitno ogrado. Tam se je zaradi tega znašel še Verstappen.

Iz vodstva tekmovanja so po dirki sporočili, da je nesrečo povzročil Leclerc, ki je prepozno zaviral, ter so ga zato kaznovali. Perez se je ob trčenju tudi zavrtel, vendar je lahko nadaljeval do svoje prve zmage v SP. Zato bo na zadnji dirki svetovnega prvenstva v Abu Dabiju dirko začel tri mesta nižje od sicer doseženega časa v kvalifikacijah.