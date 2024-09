Leclercu najboljši startni položaj v Bakuju

Charles Leclerc dva tedna po nepričakovanem zmagoslavju na domači dirki Ferrarija v Monzi upa na naslednjo veliko zmago.

Carlos Sainz v drugem Ferrariju bo startal s tretjega mesta, za drugouvrščenim Oscarjem Piastrijem v McLarnu, ki je za Leclercom zaostal več kot tri desetinke sekunde.

"To je skoraj najboljše, na kar lahko upamo. Ena in tri – to je tisto, kar želimo kot ekipa, imamo dobre možnosti za zmago," je po dirki dejal Leclerc. Za 26-letnika je to 26. najboljši startni položaj v karieri.

Vodilni v skupnem seštevku SP Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil v kvalifikacijah šesti. Trikratni svetovni prvak ima 62 točk prednosti pred Landom Norrisom na drugem mestu. V ekipni razvrstitvi ima Red Bull le osem točk prednosti pred McLarnom.