Lecuona pred domačimi navijači upa, da bo Bulega le pokazal ranljivost

Iker Lecuona tudi na domači stezi ni mogel ugnati nepremagljivega Nicoloja Bulego. Španec se je vodilnemu v svetovnem prvenstvu še najbolj približal na prostih treningih, na kvalifikacijah in prvi dirki pa je bil Italijan znova razred zase. Lecuona je bil obakrat drugi, tretje mesto pa je na dirki pripadlo Samu Lowesu.

Bulega tako svoj zmagovalni niz, ki ga je začel že v lanski sezoni, še naprej podaljšuje, zdaj je nanizal že neverjetnih 20 zaporednih zmag. To je dosežek, ki pred njim ni uspel še nikomur, tudi trikratni prvak prvenstva Superbike Toprak Razgatlioglu se je ustavil pri 13 zmagah.