Lecuona pred domačimi navijači upa, da bo Bulega le pokazal ranljivost

Teruel, 31. 05. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Superbike

Dirkaško karavano prvenstva Superbike v Aragoniji čakata le še zadnji dve dejanji, najprej kvalfikacijska, natop pa še druga dirka tega konca tedna. Nicolo Bulega si je v soboto pridirkal najboljši startni položaj in ga unovčil za že jubilejno 20. zaporedno zmago, niz nepremaganosti pa lahko danes še podaljša. S prenosom kvalifikacijske dirke na VOYO začnemo ob 11.05, druga dirkaška preizkušnja pa bo na sporedu ob 15.25.

FOTO: VOYO

Iker Lecuona tudi na domači stezi ni mogel ugnati nepremagljivega Nicoloja Bulego. Španec se je vodilnemu v svetovnem prvenstvu še najbolj približal na prostih treningih, na kvalifikacijah in prvi dirki pa je bil Italijan znova razred zase. Lecuona je bil obakrat drugi, tretje mesto pa je na dirki pripadlo Samu Lowesu.

Bulega tako svoj zmagovalni niz, ki ga je začel že v lanski sezoni, še naprej podaljšuje, zdaj je nanizal že neverjetnih 20 zaporednih zmag. To je dosežek, ki pred njim ni uspel še nikomur, tudi trikratni prvak prvenstva Superbike Toprak Razgatlioglu se je ustavil pri 13 zmagah.

Po sobotnem slavju je svojo prednost v skupnem seštevku pred Lecuono povišal na ogromnih 100 točk. Tretjeuvrščeni Yari Montella pa je že neverjetnih 205 točk zadaj.

