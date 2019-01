Legenda in mit: Vse najboljše, Michael, dobil boš tudi dirko življenja!

"Zelo smo počaščeni in radi bi se vam zahvalili, ker boste praznovali 50. rojstni dan z njim in z nami. Michael je lahko ponosen na to, kar je dosegel, prav tako smo ponosni mi. Radi bi pozornost preusmerili na zmage, njegove rekorde in jubilej. Lahko ste prepričani, da je Michael v najboljših rokah in da delamo vse, da mu pomagamo. Prosimo, da razumete, če sledimo njegovim željam in pustimo to občutljivo temo, kot je zdravje, kot del njegove zasebnosti. Obenem se vam zahvaljujemo za prijateljstvo in vam želimo zdravo in veselo 2019," je dan, preden je legendarni dirkač 'srečal' abrahama, v sporočilu za javnost dejala njegova družina. Pred petimi leti je usoda kruto zaznamovala življenje enega najboljših športnikov vseh časov. Nekdanji sedemkratni svetovni prvak formule 1, Michael Schumacher, je v smučarski nesreči 29. decembra 2013 dobil hude možganske poškodbe, njegovo zdravstveno stanje pa je še zdaj ena najbolje varovanih skrivnosti v športnem svetu.

Ne glede na njegovo zdravstveno stanje je edino pravilno, da se na njegov okrogli jubilej spomnimo njegovih dosežkov, ki so in bodo za vse večne čase z zlatimi črkami zapisani v zgodovinske knjige kraljice motošporta. Schumacher je v svoji bogati karieri, ki je razdeljena v dve obdobji, in sicer med leta 1991 in 2006, ter 2010 in 2012, pustil neizbrisen pečat v prvenstvu Formule 1. Nemec je rekorder po številu zmag (91) kot tudi rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka. Je namreč edini dirkač, ki je v zgodovini svetovnega prvenstva osvojil sedem naslovov. Najbližja zasledovalca, Juan Manuel Fangioin Lewis Hamilton, sta jih osvojila pet.