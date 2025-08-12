Legendarna tenisačica spregovorila o svoji avtoimunski bolezni

Enainpetdesetletna Monika Seleš, sicer rojena v Jugoslaviji, a že več kot 30 let tudi ameriška državljanka, je razkrila, da gre za živčno-mišično avtoimunsko bolezen, pri kateri protitelesa blokirajo prenos impulzov na stičišču med živcem in mišico.
Posledice so okvara vida in mišična oslabelost v rokah in nogah. Seleš je povedala, da ima težave tudi z nego las. Pred obiskom zdravnika še nikoli ni slišala za to bolezen, je dejala Seleš, ki je v svoji karieri osvojila devet grand slamov.
"To ima velik vpliv na moje vsakdanje življenje," je dejala Američanka, ki je svojo zadnjo tekmo odigrala leta 2003.
"Otrokom kot mentorica vedno govorim: 'Vedno se moraš prilagajati. Žoga odskakuje in ti se moraš prilagoditi temu.' In to počnem tudi zdaj," je še pristavila legendarna tenisačica.
