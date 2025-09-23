Legendarni Becker o življenju v zaporu: Pod tušem moraš biti previden. Scene iz filma so resnične

Boris Becker je v podkastu High Performance opisal svojo bolečo izkušnjo, ko je zaradi finančnih malverzacij osem mesecev preživel v zaporu. Zapor je bil surova in zelo drugačna izkušnja od tistega, kar vidite v filmih, je dejal trikratni zmagovalec Wimbledona in postregel tudi z neposrednimi in nadvse slikovitimi dejstvi ...

Boris Becker med drugim pravi, da je po izpustitvi iz zapora odprl "tretje poglavje" življenja. Legendarni Nemec je odslužil osem mesecev svoje dveinpolletne kazni zaradi skrivanja 2,5 milijona funtov premoženja in posojil, da bi se izognil plačilu dolgov. "Običajno sem dober v petem nizu - dobil sem prva dva niza, izgubil naslednja dva, in tega načrtujem zmagati," je slikovito povedal 57-letni nekdanji teniški zvezdnik, ki je že pri sedemnajstih letih osvojil Wimbledon.

Boris Becker s soprogo.

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, ki se je med zvezdnike teniškega športa izstrelil leta 1985, ko je osvojil Wimbledon, je bil aprila leta 2022 spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na Beckerjev bankrot junija 2017, ki je bil posledica neplačanega posojila v višini več kot treh milijonov funtov na njegovem luksuznem posestvu na Mallorci v Španiji.

Po obsodbi je Becker prve tedne svojega časa za rešetkami preživel v zaporu Wandsworth v jugozahodnem Londonu, preden je večino kazni preživel v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru. "Kdor pravi, da življenje v zaporu ni težko in ni zapleteno, mislim, da laže," je dejal trikratni prvak Wimbledona. "Bil sem obkrožen z morilci, preprodajalci mamil, posiljevalci, tihotapci ljudi, nevarnimi kriminalci. Vsak dan se boriš za preživetje. Hitro se moraš obdati z grobimi fanti, kot bi temu rekel, ker potrebuješ zaščito."

Becker je dejal, da to, da je bil legendarni teniški igralec, ni štelo nič, medtem ko je bil v zaporu. "Če misliš, da si boljši od vseh drugih, potem izgubiš," je dejal. "Znotraj ni pomembno, da sem bil teniški igralec, edina valuta, ki šteje, je naš značaj in naša osebnost. To je to, nimaš ničesar drugega. Na začetku nimaš prijateljev, dobesedno si sam in to je najtežji del, res moraš iskati v sebi, se spraševati o svojih kvalitetah in svojih prednostih, pa tudi o svojih slabostih."

"Nikoli nisem pričakoval dobrega in zagotovo nisem pričakoval slabega, a sem preživel, sem oseba, ki jo je težko premagati, sprejel sem svojo kazen, preživel sem zapor, spopadel sem se s slavo. In če sploh kaj, me je to naredilo močnejšega, boljšega človeka. Iz mojih prihodnjih odločitev boste lahko ugotavljali, ali sem se iz tega naučil ali ne," je še dejal Becker in ob koncu podkasta navrgel še nekaj surovih resnic iz zapora. Pod tušem morate imeti oči tudi na hrbtu

"Kdor pravi, da je lahko v zaporu tudi prijetno, se laže, oziroma ni bil nikoli za zapahi," nadaljuje Nemec. "V zaporu gledaš v tla in ne ljudem v oči, ker se vsega bojiš." Rutina v zaporu je bila zanj "ubijajoča" ... "Izven celice sem bil zgolj in samo od 11h do 12h, ko je bil čas kosila ter za večerjo med 16.30 in 17.15. Ves preostali čas sem preživel v svoji sobi, če ji lahko tako rečem."

Boris Becker, ki se je po koncu izjemne profesionalne kariere posvetil trenerstvu in vodil številne zvezdnike med drugim tudi Gorana Ivaniševića, Novaka Đokovića in druge se je v času prestajanja zaporne kazni še posebej bal skupnega tuširanja ...