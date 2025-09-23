Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Drugi športi

Legendarni Becker o življenju v zaporu: Pod tušem moraš biti previden. Scene iz filma so resnične

Ljubljana, 23. 09. 2025 09.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
12

Boris Becker je v podkastu High Performance opisal svojo bolečo izkušnjo, ko je zaradi finančnih malverzacij osem mesecev preživel v zaporu. Zapor je bil surova in zelo drugačna izkušnja od tistega, kar vidite v filmih, je dejal trikratni zmagovalec Wimbledona in postregel tudi z neposrednimi in nadvse slikovitimi dejstvi ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boris Becker med drugim pravi, da je po izpustitvi iz zapora odprl "tretje poglavje" življenja. Legendarni Nemec je odslužil osem mesecev svoje dveinpolletne kazni zaradi skrivanja 2,5 milijona funtov premoženja in posojil, da bi se izognil plačilu dolgov. "Običajno sem dober v petem nizu - dobil sem prva dva niza, izgubil naslednja dva, in tega načrtujem zmagati," je slikovito povedal 57-letni nekdanji teniški zvezdnik, ki je že pri sedemnajstih letih osvojil Wimbledon.

Boris Becker s soprogo.
Boris Becker s soprogo. FOTO: Boris Becker

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, ki se je med zvezdnike teniškega športa izstrelil leta 1985, ko je osvojil Wimbledon, je bil aprila leta 2022 spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na Beckerjev bankrot junija 2017, ki je bil posledica neplačanega posojila v višini več kot treh milijonov funtov na njegovem luksuznem posestvu na Mallorci v Španiji.

Preberi še Nekdanji teniški igralec Boris Becker skrivaj pred oltar

Po obsodbi je Becker prve tedne svojega časa za rešetkami preživel v zaporu Wandsworth v jugozahodnem Londonu, preden je večino kazni preživel v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru. "Kdor pravi, da življenje v zaporu ni težko in ni zapleteno, mislim, da laže," je dejal trikratni prvak Wimbledona. "Bil sem obkrožen z morilci, preprodajalci mamil, posiljevalci, tihotapci ljudi, nevarnimi kriminalci. Vsak dan se boriš za preživetje. Hitro se moraš obdati z grobimi fanti, kot bi temu rekel, ker potrebuješ zaščito."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Becker je dejal, da to, da je bil legendarni teniški igralec, ni štelo nič, medtem ko je bil v zaporu. "Če misliš, da si boljši od vseh drugih, potem izgubiš," je dejal. "Znotraj ni pomembno, da sem bil teniški igralec, edina valuta, ki šteje, je naš značaj in naša osebnost. To je to, nimaš ničesar drugega. Na začetku nimaš prijateljev, dobesedno si sam in to je najtežji del, res moraš iskati v sebi, se spraševati o svojih kvalitetah in svojih prednostih, pa tudi o svojih slabostih."

Preberi še Boris Becker spet na prostosti

"Nikoli nisem pričakoval dobrega in zagotovo nisem pričakoval slabega, a sem preživel, sem oseba, ki jo je težko premagati, sprejel sem svojo kazen, preživel sem zapor, spopadel sem se s slavo. In če sploh kaj, me je to naredilo močnejšega, boljšega človeka. Iz mojih prihodnjih odločitev boste lahko ugotavljali, ali sem se iz tega naučil ali ne," je še dejal Becker in ob koncu podkasta navrgel še nekaj surovih resnic iz zapora.

Pod tušem morate imeti oči tudi na hrbtu
"Kdor pravi, da je lahko v zaporu tudi prijetno, se laže, oziroma ni bil nikoli za zapahi," nadaljuje Nemec. "V zaporu gledaš v tla in ne ljudem v oči, ker se vsega bojiš." Rutina v zaporu je bila zanj "ubijajoča" ... "Izven celice sem bil zgolj in samo od 11h do 12h, ko je bil čas kosila ter za večerjo med 16.30 in 17.15. Ves preostali čas sem preživel v svoji sobi, če ji lahko tako rečem." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boris Becker, ki se je po koncu izjemne profesionalne kariere posvetil trenerstvu in vodil številne zvezdnike med drugim tudi Gorana Ivaniševića, Novaka Đokovića in druge se je v času prestajanja zaporne kazni še posebej bal skupnega tuširanja ... 

Preberi še Boris Becker s 23 let mlajšo soprogo pričakuje otroka

"Ves čas morate biti previdni. Imeti oči na pecljih. Najpomembneje je, da izberete pravi skupino ljudi, saj se tuš kabine zapirajo z notranje strani. Vsi pa smo gledali filme ... Moj največji strah je bil tuširati se z ljudmi, ki bi te radi izkoristili. Moraš najti skupino, kjer se boš počutil kolikor toliko varnega. To kar se dogaja v filmih, se dogaja tudi v resničnem življenju," je sodelovanje v podkastu končal Boris Becker. 

tenis boris becker
Naslednji članek

Umrl Nikola Pilić

Naslednji članek

So bili Američani boljši od Slovencev ali so le imeli več sreče?

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
23. 09. 2025 10.59
+1
Ja lahko ga fašeš razen, če nisi Gringo Loco 😂
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
23. 09. 2025 10.41
-2
Vsi vedo, da so določeni dali denar za njegovo zaščito. Dela se, kot da se je spremnil, a v bistvu se sploh ni. Vse kar ima je medijsko zaščito.
ODGOVORI
0 2
Puško v koruzo
23. 09. 2025 10.54
Ti že veš, verjetno si eden njegovih bližnjih in nam razkrivaš informacije! Bravo.
ODGOVORI
0 0
Pajki
23. 09. 2025 11.02
Uau, ti si pa res nakonektan… huda faca si
ODGOVORI
0 0
Perovskia
23. 09. 2025 10.33
+2
A potem ni kot pri nas, kjer ima klimatizirano sobo z kuhinjo hladilnikom.... Jedelnica pogled na gozd
ODGOVORI
2 0
galeon
23. 09. 2025 10.22
+1
Koga briga tvoja zgodbica. Požrešen na denar. Sam si se spravil v to zato bodi tiho. Kriminalc se pa potem še hvali, da bil v zaporu. Kratka pamet.
ODGOVORI
3 2
extradeluxe
23. 09. 2025 10.21
+1
ima teniški komolec
ODGOVORI
2 1
peglezn
23. 09. 2025 10.21
+2
zdaj bo maljavec zanalašč kako ušpičil in se potem hodil tuširat parkrat na dan... a sledi samo-ovadba?
ODGOVORI
4 2
peglezn
23. 09. 2025 10.20
+4
okej, ampak da zapreš nekoga, ki je kaznovan zaradi utaje davkov, med morilce... je pa vseeno mal preveč - a se vam ne zdi...? Pa da en birokratek deli celico s kakim serijskim morilcem?
ODGOVORI
4 0
Naiskreni
23. 09. 2025 10.56
a je kej drugacen? naredil je kaznivo dejanje.. in point zapora ni, da si zaprt...ampak zaprt s hujšimi, kot si sam. da se neučiš pohlevnosti empatije..manjka se časov, ko je bila vsak dan druga celica v kleti. na prevzgajanju. z najmočnejšimi iz zapora, katerim so šteli to kot odlično vzgojno vedenje... verjetno se še kdaj zgodi, ne pa več vsak dan.. edino pravilo je, da mora zapornik preživet, če se da, tudi ne trajno hrom.. tako se nauči empatijo. in ko si enrat v zaporu, hrom, se težko premikaš, imajo ostali s tabo zabavo.. če te le ujamejo. vsak nategun, tat, ..itd. komaj čaka, da to sproba.. 🤣 🤣
ODGOVORI
0 0
Panter 63
23. 09. 2025 10.19
+0
Ta podkast je bil dober mesec nazaj. Hitrost vam je vrlina.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256