Đoković napredoval po najdaljšem četrtfinalu v zgodovini

Novak Đoković je napredoval po pravi srhljivki. FOTO: Profimedia

Devetintridesetletnik je odigral najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona in se približal boju za 25. naslov na turnirjih za veliki slam. "Prav to so trenutki, zaradi katerih še igram tenis," je po zmagi dejal sedemkratni zmagovalec Wimbledona in dodal, da je bila to ena najboljših tekem, ki jih je v zgodovini odigral v All England Clubu. "Želim si, da bi bil to finale." Zdaj bo zanimivo, kako bo nanj vplivala utrujenost. Delno bo zanjo kriv sam, saj je v četrtem nizu Kanadčanu že odvzel servis in imel priložnost, da prihrani dobro uro igre, na koncu pa je Felix Auger-Aliassime niz v podaljšani igri celo obrnil sebi v prid. In tudi v petem nizu ni bilo počitka, saj ga je odločila podaljšana igra, resda v končnici brez večjih težav, ko je Novak Đoković povedel z 8:4, že pred tem pa pokazal, da je mentalno izjemno pripravljen.

Novak Đoković po zmagi ni skrival čustev. FOTO: Profimedia

London zdaj dočaka sanjski polfinale. Đoković bo v tem delu turnirja igral že 15., njegov nasprotnik v petek pa bo trenutno prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner. Ta se je v polfinale prebil popoldan z z zmago nad Nemcem Jan-Lennardom Struffom s 7:5, 7:6 in 6:3 in za napredovanje porabil pol manj časa. Italijan pa seveda upa, da mu jo v Londonu v končnici turnirja ne bo zagodla vročina, ki mu je preprečila uspešne nastope v Parizu.