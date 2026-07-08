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Đoković napredoval po najdaljšem četrtfinalu v zgodovini

Wimbledon , 08. 07. 2026 07.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Novak Đoković po zmagi ni skrival čustev.

V polfinale grand slama v Wimbledonu se je po maratonskih petih urah in 15 minutah četrtfinala uvrstil tudi legendarni srbski tenisač Novak Đoković. Sedmopostavljeni Srb je v petih nizih s 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 ugnal tretjega nosilca Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja.

Novak Đoković je napredoval po pravi srhljivki.
Novak Đoković je napredoval po pravi srhljivki.
FOTO: Profimedia

Devetintridesetletnik je odigral najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona in se približal boju za 25. naslov na turnirjih za veliki slam.

"Prav to so trenutki, zaradi katerih še igram tenis," je po zmagi dejal sedemkratni zmagovalec Wimbledona in dodal, da je bila to ena najboljših tekem, ki jih je v zgodovini odigral v All England Clubu. "Želim si, da bi bil to finale."

Zdaj bo zanimivo, kako bo nanj vplivala utrujenost. Delno bo zanjo kriv sam, saj je v četrtem nizu Kanadčanu že odvzel servis in imel priložnost, da prihrani dobro uro igre, na koncu pa je Felix Auger-Aliassime niz v podaljšani igri celo obrnil sebi v prid. In tudi v petem nizu ni bilo počitka, saj ga je odločila podaljšana igra, resda v končnici brez večjih težav, ko je Novak Đoković povedel z 8:4, že pred tem pa pokazal, da je mentalno izjemno pripravljen.

Novak Đoković po zmagi ni skrival čustev.
Novak Đoković po zmagi ni skrival čustev.
FOTO: Profimedia

London zdaj dočaka sanjski polfinale. Đoković bo v tem delu turnirja igral že 15., njegov nasprotnik v petek pa bo trenutno prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner.

Ta se je v polfinale prebil popoldan z z zmago nad Nemcem Jan-Lennardom Struffom s 7:5, 7:6 in 6:3 in za napredovanje porabil pol manj časa. Italijan pa seveda upa, da mu jo v Londonu v končnici turnirja ne bo zagodla vročina, ki mu je preprečila uspešne nastope v Parizu.

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Sam pa bo moral popraviti tudi svojo igro, saj je v četrtfinalu napravil kar 26 neizsiljenih napak, kar bo v naslednjem nastopu bržkone preveč. "Najprej bi poudaril, da sem imel izjemno težkega nasprotnika, ki je tudi velik kot osebnost. Težko je bilo že v uvodu, saj se mi je zdelo, da je začel bolje od mene. Nato sem začel bolje servirati, trudil sem se, da mentalno ostanem v igri in seveda sem po tem napornem dvoboju vesel, da sem v polfinalu," je po tekmi dejal Italijan.

Na vprašanje o vročini in odstopu v drugem krogu letošnjega Pariza pa je tudi s smehom odvrnil: "Hvala, da ste me spomnili. Po Parizu smo veliko delali na tem, da razumemo, kaj je šlo narobe in kaj moramo spremeniti. Današnja tekma je bila zame po tej plati pomemben test. Počutil sem se dobro in mislim, da smo naredili velik korak v pravo smer."

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