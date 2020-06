'Večni' dvoboj Cambridgea in Oxforda tokrat potekal na trenažerjih

Ekipi Cambridgea in Oxforda sta skupaj preveslali tradicionalno 6,8-kilometrsko razdaljo in zbirali denar za dobrodelno pobudo Power2Inspire. Trikratni olimpijski prvak Pete Reed, ki je lani po hrbtenični kapi ostal paraliziran, je nastopil za Oxford, pridružili pa so se mu še paralimpijska šampionka Grace Clough, svetovni prvak Oliver Cookin še en olimpijski prvak Tom Ransley, ki je do zmage pomagal Cambridgeu.