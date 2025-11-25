Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

13. sezona v Celju: Legendarni kapetan ostaja med pivovarji

Celje, 25. 11. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Kapetan celjskih rokometašev Žiga Mlakar je podaljšal pogodbo še za sezono 2026/27. Podaljšanje sodelovanja z Mlakarjem je še en pomemben korak v mozaiku načrtov, s katerimi želi klub ohraniti konkurenčnost na domači in evropski sceni, so še dodali Celjani.

Žiga Mlakar
Žiga Mlakar FOTO: Luka Kotnik

Žiga Mlakar, ki je letos dopolnil 35 let, je že več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih obrazov celjskega rokometa. Dres kluba nosi že 13. sezono, v tem času pa je zbral 473 nastopov in dosegel 1332 zadetkov. S svojim znanjem, izkušnjami in osebnostjo predstavlja osrednjo vez med mladimi talenti in izkušenimi igralci, hkrati pa ostaja ključni člen na desni strani napada, so svojega kapetana opisali v celjskem klubu.

Preberi še Cehte se podaja v Nemčijo, okrepil bo nemške prvake

"Nositi dres Celja Pivovarne Laško je velika čast. Veseli me, da ga bom lahko častno nosil tudi v prihodnje. V domačem klubu se odlično počutim, tukaj sem doživel veliko lepih trenutkov ter uspehov. Verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. S svojimi izkušnjami želim pomagati ekipi do dobrih rezultatov in verjamem, da lahko ob glasni podpori navijačev v hramu slovenskega rokometa skupaj spišemo še veliko uspešnih zgodb," je za klubsko spletno stran dejal izkušeni Mlakar.

rokomet žiga mlakar celje
Naslednji članek

Mick Schumacher odslej v formuli Indy

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363