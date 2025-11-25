13. sezona v Celju: Legendarni kapetan ostaja med pivovarji

Žiga Mlakar , ki je letos dopolnil 35 let, je že več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih obrazov celjskega rokometa. Dres kluba nosi že 13. sezono, v tem času pa je zbral 473 nastopov in dosegel 1332 zadetkov. S svojim znanjem, izkušnjami in osebnostjo predstavlja osrednjo vez med mladimi talenti in izkušenimi igralci, hkrati pa ostaja ključni člen na desni strani napada, so svojega kapetana opisali v celjskem klubu.

"Nositi dres Celja Pivovarne Laško je velika čast. Veseli me, da ga bom lahko častno nosil tudi v prihodnje. V domačem klubu se odlično počutim, tukaj sem doživel veliko lepih trenutkov ter uspehov. Verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. S svojimi izkušnjami želim pomagati ekipi do dobrih rezultatov in verjamem, da lahko ob glasni podpori navijačev v hramu slovenskega rokometa skupaj spišemo še veliko uspešnih zgodb," je za klubsko spletno stran dejal izkušeni Mlakar.