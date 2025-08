Legendarni kapetan ostaja v tujini

Igor Osredkar se je ekipi pridružil pred dvema letoma in moštvu pomagal do preboja v elitni razred ligaškega futsala v Bosni in Hercegovini. V minuli sezoni je z Bubamaro osvojil dvojno krono – državno prvenstvo in pokal. Klub je že potrdil, da bo Osredkar z njimi nastopil tudi v UEFA Futsal ligi prvakov. V sezoni 2023/24 je zbral 50 nastopov in dosegel 36 zadetkov.

V dresu Bubamare se mu bo pridružil tudi Žiga Čeh, njegov soigralec iz reprezentance, ki se seli iz Hrvaške v klub iz Cazina. Igor Osredkar je svojo futsal kariero začel v Litiji, nato pa igral za Gorico. Leta 2013 se je preselil na Hrvaško, kjer je uspešno branil barve klubov Makarska, Nacional in Pula.

Za slovensko reprezentanco je zbral 199 nastopov in dosegel 92 golov.