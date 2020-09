Legendarni Merckx: Jumbo Visma si je za Rogličev poraz kriva sama

"Jumbo Visma se je igrala z ognjem, ko je dopustila, da je bil osamljeni jezdec Pogačar do predzadnje etape povsem zraven. Da je Primož Roglič izgubil dirko, je kriva moštvena taktika," je prepričan legendarni kolesarski zvezdnik, za katerega izidi kronometra, v katerem je Tadej Pogačar potolkel tekmece, niso presenečenje.

"Vprašajte mojo ženo in prijatelje. Vsem sem dejal, da dvomim, da je prednost 50 sekund pred kronometrom dovolj za zanesljivo zmago. Pogačar pred njim ni mogel napadati Jumbo Visme, čakal je le na kronometer. In Rogličeva ekipa mu je to dopustila, čeprav je bila dovolj močna, da bi si z napadalnejšo taktiko že pred vožnjo na čas zagotovila večjo prednost. Prav iskala je poraz," je menil Merckx.