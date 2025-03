Legendarni Obradović o Dončiću: Luka bo dobil priložnost, da pokaže svoj neverjeten talent

V pogovori z legendarnim Slavenom Bilićem je govoril o avtoriteti in odnosih z igralci, pri čemer je Slaven povedal, da je Obradovićev odnos z igralci celovit, od njih zahteva vse, kar črpa in trati energijo. Obradović je poudaril, da drugače ne more in s tem dal vedeti, da morata biti zaupanje in predanost obojestranska.

V pogovoru z Bilićem se je Obradović dotaknil tudi še vedno aktualne teme - Dončićeve menjave centra v ligi NBA. Vsi tisti, ki so tam in se bolje razumejo kot jaz, so presenečeni. Še enkrat se je pokazalo, da gre za posel pri čemer ni nobene sentimentalnosti, nobene ljubezni. Če bi kdo kaj takega omenil pet dni pred tem, bi verjetno rekli, da je zmešan in da potrebuje psihiatrično oskrbo, a zgodilo se je. Kakšni so interesi, kako in zakaj se je to zgodilo, čas bo pokazal, ali je imel tisti trener Dallasa prav, kdo ve. Zagotovo pa bo nekaj novih igralcev v Dallasu dobilo priložnost, Luka bo dobil priložnost, da pokaže svoj neverjeten talent in vse, kar ima v Lakersih. Še enkrat poudarjam, posel je nad vsem in zato je NBA najboljša liga, oni verjetno skrbijo za vse, do najmanjše podrobnosti," je komentiral Obradović.

Začela se je nova, 28. sezona Športnih iger mladih, ki poteka na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, od lani pa tudi v Sloveniji. Tudi letos lahko pričakujemo veliko iger in tekmovanj, prijetno druženje in spoznavanje prijateljev ter krepitev zavesti o tem, kako pomemben je šport za pravilno odraščanje mladih in njihovo vključevanje v družbo, pravi Tevž Korent , predsednik Športnih iger mladih Slovenije.

Komentiral je tudi igro Nikole Jokića, za katerega je dejal, da je "z glavo najhitrejši igralec na svetu". "On sprejema vse odločitve, vse vidi pred vsemi drugimi. Igra šah, človek je računalnik, osupljivo je to kar počne. Neverjeten je! Kakšna košarkarska inteligenca je to..."

Bilić in Obradović sta se dotaknila teme družbenih omrežij, komentarjev na njih in pritiska, ki ga lahko imajo na igralce. Trener Partizana je poudaril, da njega osebno to ne zanima, je pa svojim igralcem postavil jasna pravila: "Družbena omrežja so čudež. Osebno me to ne zanima in nikoli ne gledam na komentarje, ni šans, da bi kdo drug vplival name ...". Njegovo razmišljanje je jasno – pretirano posvečanje pozornosti komentarjem in virtualnim kritikam odvrne pozornost od tistega, kar je zares pomembno. Situacija, v kateri je po polčasu našel igralca s telefonom v slačilnici, je bila zanj šokantna. Po tem incidentu je igralcem pred tekmo prepovedal uporabo telefonov v slačilnici. "Nič ne more nadomestiti človeškega glasu," je sklenil najbolj odlikovan evropski košarkarski trener.

Pomembno sporočilo mladim

Obradović je mladim in njihovim staršem poslal močno sporočilo: "Za mladega igralca je najbolj pomembno, da je v igri. Vem, kako sam trpim, kot trener in kot človek, ko ne morem vseh igralcev spraviti v igro. To se tudi dogaja. Žal mi je, da nisem vsem dal priložnosti. Preprosto ne morem. Zato razmišljam o naslednji tekmi, dal jim bom priložnost. Morajo biti pripravljeni. In še posebej mladi igralci. Pogosto svetujem kakšnemu mlademu igralcu da raje gre igrati v drugi ligi ali v drugem klubu to je najbolj pomembno. To je tudi moj edini nasvet staršem – pustite, da se vaši otroci razvijajo in ne rešujte z njimi svojih življenjskih težav.