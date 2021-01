Legendarni plavalec v boju s hudo depresijo, soproga pa v strahu: 'Kaj naj storim?'

Nicole Phelps je v omenjenem intervjuju priznala, da živi v vse večjem strahu, saj se zdravstveno stanje njenega moža ne izboljšuje.



"Ko je prvič nekako uspel premagati depresijo, sva mislila, da bo v prihodnosti bolje. A sva se očitno uštela," je uvodoma dejala soproga legendarnega ameriškega plavalca Michaela Phelpsa, sicer dobitnika osmih zlatih medalj z olimpijskih iger v Pekingu leta 2008. "Nemalokrat ga spreletijo črne misli, kar me najbolj skrbi. Mislila sem, da mu bom lahko pomagala, da bom na nek način njegova terapevtka, a sem sčasoma spoznala, da brez strokovne pomoči ne bo šlo. Ne glede na željo in energijo, ki ju izkazujem, je zelo težko razumeti, kaj se pravzaprav dogaja v njegovi notranjosti. Za zdaj so le najini otroci tisti, ki mu zvabijo nasmeh na usta. Brez njih bi težko zdržala vse skupaj," priznava Nicole, ki se boji, da bi jo lahko doletela podobna usoda kot Vanesso Bryant pred slabim letom dni, ko je v helikopterski nesreči izgubila moža in legendarnega košarkarja Kobeja Bryanta ter hčerko Gianno.



"Ko sem videla, kako ona (Vanessa Bryant, op. p.) trpi zaradi izgube Kobeja in hčerke, si nisem mogla pomagati, da ne bi v enem trenutku pomislila na najhujše. Pogledala sem Michaela in ga vprašala: 'Ti lahko kako pomagam? Ker, če te izgubim, ne vem, kaj bom storila'," je zaključila Phelpsova soproga Nicole.