Legendarni tenisač: Nisem spal s 2500 ženskami, toda nisem nor, da bi zavrnil ljubezen v troje

Ilie Nastase v knjigi ni skoparil z (žgečkljivimi) podrobnostmi iz svojega burnega "playboy" življenja. V svetu tenisa je bil znan prav po številnih ljubezenskih aferah in incidentih na teniških igriščih. Kljub temu pa mu je teniška genialnost prinesla tudi veliko število športnih uspehov. Med drugim je bil nekaj časa tudi številka ena svetovnega tenisa. "2500? Ne, ni jih bilo toliko, kolikor sem jih navedel v knjigi. Vas je to moje priznanje razočaralo?" je vrnil žogico zbranim otoškim novinarjem, ki so bili kar malce razočarani in jezni, ker se jih je kontroverzni Romun malce sposodil ... "Izdajatelj knjige je zahteval, da malce pretiravam, da se bo zaradi tega knjiga bolje prodajala. Enostavno so želeli trimestno številko in jaz sem jim jo zagotovil," pravi 75-letni nekdanji teniški genialec, ki je v izčrpnem pogovoru z Otočani vendarle razkril precej bolj realno številko. "Ne vem. Morda 300, 400, lahko tudi 500. Kdo bi vedel. Točnega števila ne vem. To je le približek, je pa dejstvo, da jih ni bilo 2500. A se sprašujem, če je sploh pomembno pravo število. Zaradi tega ne bom prejel medalje, mar ne?" se je vprašal Romun. "Lahko še priznam, da nisem bil vedno uspešen v postelji. Bili so dnevi, ko sem bil zaradi tenisa utrujen in nisem imel prave moči za posteljne radosti, zato je številka manjša, kot bi lahko bila." Ilie Nastase je priznal še nekaj: "Nikoli nisem bežal od resnice. Prav privlačen nisem, to sem že zdavnaj prebolel. Sem pa bil bogat in uspešen, kar je bilo večinoma dovolj."