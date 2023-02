Legendarni Tom Brady pri 45 letih starosti 'tokrat zares' zaključuje kariero

"Dobro jutro, takoj bom prešel k bistvu. Zdaj sem zares zaključil svojo kariero. Vem, da je ta proces zadnjič bil kar velika zadeva, zato sem se danes, ko sem se zbudil, odločil stisniti gumb za snemanje in najprej sporočiti vam. Zato ne bom dolgo govoril. Mislim, da si lahko privoščiš samo en zares dolg esej o upokojitvi in jaz sem svojega izkoristil lani. Hvala vam, ker ste mi omogočili, da izživim svoje največje sanje. Ne bi spremenil ničesar, vse vas imam rad," je na posnetku dejal Brady.

Brady je kot quarterback osvojil kar sedem naslovov v ligi NFL. Je edini igralec v zgodovini lige s toliko šampionskimi prstani in edini, ki je bil petkrat izbran kot najkoristnejši igralec Super Bowla. Na seznamu rekordov, ki jih je nabral v 22 let dolgi karieri, lahko naštejemo največ zmag, največ podaj in zaključenih podaj, največ osvojenih jardov in touchdownov, vse to v rednem delu in končnicah.

Rekorder vseh rekorderjev

Še vedno ima več naslovov v NFL kot vse ekipe, ki so kdaj koli igrale v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Največ jih imata prav New England (6) in Pittsburgh Steelers (6).

Kariero je končal s 7753 uspešno zaključenimi podajami v 12.050 poskusih. Vrgel je za 649 touchdownov, le 212 podaj pa so mu tekmečeve obrambne linije prestregle. Skupaj je zbral 89.214 jardov s podajami.

V NFL je odigral 335 tekem, 333 od teh jih je tudi začel. Njegove ekipe so se kar 251-krat podpisale pod zmago, le 82-krat je zelenico zapustil poražen.

V končnici je zadnjega od 13 porazov zabeležil v prvem krogu letošnje končnice, ko je Tampo ugnala ekipa Dallas Cowboys. Pred tem je v končnici Brady s svojimi moštvi dobil 35 od 48 tekem. Brez dvoma se je upokojil najboljši igralec v zgodovini NFL.