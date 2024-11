Legendarni Urugvajec 'zamenjal' šport, a bo na prvo uradno zmago moral še počakati

Bil je izjemen nogometaš. V bogati klubski karieri je nosil drese velikanov, kot so Manchester United, Atletico Madrid in milanski Inter. Kjerkoli je igral, je pustil viden pečat.

Še posebej se je v srca navijačev v domovini vsidral po nepozabnem svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010, na katerem je blestel v vseh pogledih. Na omenjenem mundialu, na katerem je Slovenijo le nekaj minut ločilo od uvrstitve v zaključne boje, je bil najboljši strelec in proglašen za najboljšega posameznika turnirja. To vse in še več je bil Diego Forlan. Umirjen družinski človek brez želje po dodatni medijski izpostavljenosti, ki se je na vsakem koraku izogibal nepotrebnim ekscesom.